"Італійський дворик" посеред Києва: дівчата влаштували ефектну фотосесію в стилі Dolce & Gabbana

Секонд-хенд давно перестав сприйматися як магазин, де можна знайти лише дешевий непотріб. Дуже часто на полицях комісійного магазину ховається справжній брендовий одяг або ідеальні й дуже якісні репліки.

Так, блогерка та майстриня Анастасія Філіпенко знайшла у секонд-хенді якісну репліку сукні від Dolce & Gabbana. Разом з подругами Ганною та фотографом Тетяною Англічановою влаштували ефектну фотосесію, від якої перехоплює подих, повідомляє Lady 24.

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Образи для фотосесії знайшли на секонд-хенді

Анастасія Філіпенко створює неймовірні прикраси ручної роботи, однак – це не один її талант. Дівчина також знаходить на секонд-хенді одяг, який ефектно стилізує у різних фотосесіях.

Так, ще рік тому Анастасія знайшла на секонд-хенді якісну репліку відомої сукні від Dolce & Gabbana. Дівчина заплатила за неї лише 200 гривень, хоча одяг був ідентичний до оригіналу й помітити різницю дуже складно. Понад рік Анастасія думала, як цікаво можна стилізувати сукню для фотосесії, і в червні 2024 року з подругами вона змогла втілити давню задум.

Анастасія разом з подругами Ганною та фотографинею Тетяною Англічановою буквально відтворили "італійський дворик" посеред Києва. Цікаво, що дівчата відтворили не лише образи, а й естетику стилю Dolce & Gabbana.

Фотосесія в стилі Dolce & Gabbana: дивіться відео

Увесь одяг, який був на дівчатах, вдалося знайти на секонд-хенді. Доповнили образи розкішними гало, які взяли в оренду, та аксесуарами.

Сукню з секонд-хенду обіграли в ефектній фотосесії – більше у галереї (Фото Тетяни Англічанової @photo.tyt.ua)

Варто зауважити, що під час фотосесії дівчата також надихалися оригінальним кампейном Dolce & Gabbana.

Естетика Dolce & Gabbana посеред Києва: дивіться відео

Фотографиня Тетяна Англічанова додала, що загалом на фотосесію витратили 3 916 гривень, з яких найдорожчою була оренда гало:

локація в центрі Києва – безкоштовно,

золоті виделки та інший посуд з "Аврори" – 150 гривень,

стіл та стільці придбали раніше,

скатертина – 540 гривень,

2 кілограми лимонів – 216 гривень,

паста – 480 гривень,

червона сукня – якісна репліка Dolce & Gabbana – 200 гривень,

чорний образ Анастасії також з секонд-хенду – 380 гривень,

оренда гало або німбу – 1950 гривень.

Роботу фотографа та ручні прикраси Анастасії Філіпенко до загальної вартості не враховували.

Скільки коштувала фотосесія в стилі Dolce & Gabbana: дивіться відео

Фотосесію в стилі Dolce & Gabbana оцінили й в мережі. Сотні користувачів залишають позитивні коментарі та висловлюють захоплення стилем дівчат: