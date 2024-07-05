Так, блогер и мастерица Анастасия Филипенко нашла в секонд-хенде качественную реплику платья от Dolce & Gabbana. Вместе с подругами Анной и фотографом Татьяной Англичановой устроили эффектную фотосессию, от которой перехватывает дыхание, сообщает Lady 24.
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Образы для фотосессии нашли на секонд-хенде
Анастасия Филипенко создает невероятные украшения ручной работы, однако – это не один ее талант. Девушка также находит на секонд-хенде одежду, которую эффектно стилизует в различных фотосессиях.
Так, еще год назад Анастасия нашла на секонд-хенде качественную реплику известного платья от Dolce & Gabbana. Девушка заплатила за нее всего 200 гривен, хотя одежда была идентична оригиналу и заметить разницу очень сложно. Больше года Анастасия думала, как интересно можно стилизовать платье для фотосессии, и в июне 2024 года с подругами она смогла воплотить давнюю задумку.
Анастасия вместе с подругами Анной и фотографом Татьяной Англичановой буквально воссоздали "итальянский дворик" посреди Киева. Интересно, что девушки воспроизвели не только образы, но и эстетику стиля Dolce & Gabbana.
Фотосессия в стиле Dolce & Gabbana: смотрите видео
Всю одежду, которая была на девушках, удалось найти на секонд-хенде. Дополнили образы роскошными гало, которые взяли в аренду, и аксессуарами.
Платье из секонд-хенда обыграли в эффектной фотосессии – больше в галерее (Фото Татьяны Англичановой @photo.tyt.ua)
Стоит заметить, что во время фотосессии девушки также вдохновлялись оригинальным кампейном Dolce & Gabbana.
Эстетика Dolce & Gabbana посреди Киева: смотрите видео
Фотограф Татьяна Англичанова добавила, что всего на фотосессию потратили 3 916 гривен, из которых самой дорогой была аренда гало:
- локация в центре Киева – бесплатно,
- золотые вилки и другая посуда из "Авроры" – 150 гривен,
- стол и стулья приобрели ранее,
- скатерть – 540 гривен,
- 2 килограмма лимонов – 216 гривен,
- паста – 480 гривен,
- красное платье – качественная реплика Dolce & Gabbana – 200 гривен,
- черный образ Анастасии также из секонд-хенда – 380 гривен,
- аренда гало или нимба – 1950 гривен.
Работу фотографа и ручные украшения Анастасии Филипенко в общую стоимость не учитывали.
Сколько стоила фотосессия в стиле Dolce & Gabbana: смотрите видео
Фотосессию в стиле Dolce & Gabbana оценили и в сети. Сотни пользователей оставляют положительные комментарии и выражают восхищение стилем девушек:
- "Результат стоит всех денег мира",
- "Очень крутая локация, реально как та самая узенькая улочка в Италии",
- "Вау! Можно не иметь миллионы, но, имея вкус, выглядеть на миллиард",
- "Che bella Donna! Девушки, вы роскошные! Look просто бомбезный!",
- "Девушки – богини!".