Американська ікона стилю: образи Іванки Трамп, які надихають жінок у всьому світі

Іванка Трамп є донькою майбутнього 47-го президента США Дональда Трампа, який обійме посаду вже вдруге, у понеділок, 20 січня. Жінка має власний стиль, який базується на елегантних та стриманих речах. Бізнесвумен дотримується іміджу сильної та впевненої жінки, що знаходить відображення в її гардеробі.

Донька Дональда Трампа була раніше його асистенткою, коли він був президентом з 2017 по 2021 рік, пише 24 Канал. Вона навіть випустила книгу Woman Who Work, в якій розповіла, як побудувати успішну кар’єру.

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Та в жінок особливий інтерес виникає до її гардероба. Образи Іванки Трамп завжди доречні – чи на прогулянці з сім’єю, чи на ділових зустрічах, чи на світських заходах.

З чого складається гардероб Іванки Трамп

Класичні речі – основа образів

Іванна обожнює стримані та вишукані речі. Її гардероб складається з суконь-футлярів, приталених жакетів, блуз з бантом та спідниць-олівців. Ці речі дозволяють їй виглядати строго, але жіночно. Більшість образів складаються з чистого кольору, делікатно підкресленої талії без жодних зайвих деталей. Найчастіше донька Трампа обирає для себе білий, бежевий, темно-синій, зелений чорний чи сірий колір.

Трендове вбрання в гардеробі

Втім, жінка слідкує за останніми тенденціями, тож приміряє на собі цікаві плаття з відкритими плечима з драпіруванням, сукні-бюстьє та ефектні вироби з вирізом у зоні декольте. Попри любов до класики Іванка не боїться яскравих кольорів, тож залюбки приміряє на собі яскраві вироби, які підкреслюють її талію.

Відомі модні бренди

Іванка Трамп інвестує в дорогі речі. У її гардеробі є вбрання від Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Ralph Lauren і Emilia Wickstead. Вона часто одягає речі від американських дизайнерів й дбає за тим, щоб одяг відповідав її стилю. У липні 2024 року Іванка Трамп навіть одягнула сукню від українського бренду Marianna Senchina.

Вечірня класика

Будь-які світські заходи чи червоні доріжки – це можливість для Іванки Трамп обирати для себе довгі плаття, в яких вона сяятиме перед спалахами фотокамер. Здебільшого тут донька майбутнього президента США дозволяє собі одягнути такі сукні, в яких відчуває себе жіночно на всі 100%.

Аксесуари та прикраси

Іванка Трамп з’являється на заходах у туфлях-човниках, балетках чи навіть кросівках. Вона не боїться бути різною, тож демонструє свої різні грані. Серед аксесуарів вона віддає перевагу мінімалістичним прикрасам та сумкам незначного розміру.

Зачіска та макіяж

Білявка любить свої образи з випрямленим волоссям чи класичними хвилями. Також вона час від часу довершує образ красивими пучками чи акуратними хвостами. Макіяж її стриманий, з акцентом на очах чи губах.

Стиль Іванки Трамп за останні роки змінився. Вона відійшла від строгих вбрань й дозволила собі додати речі в гардероб, які додають їй сексуальності. За інстаграм-сторінкою бізнесвумен стежить майже 8 мільйонів людей, тож вона є натхненням для багатьох жінок зі всього світу.