Найвідоміші "голі" сукні зірок: про це досі говорять усі
- Зірки, такі як Ріанна, Роуз Мак-Гавен, Кім Кардашьян та Б'янка Цензорі, вразили публіку своїми "голими" сукнями на різних заходах.
- Ці сміливі образи досі обговорюють через їхню провокаційність та оригінальність.
Зірки регулярно вражають своїх фанатів яскравими виходами. Деякі з їхніх образів дотепер викликають бурю емоцій лише за однієї згадки.
Зокрема, "голі" сукні знаменитостей обговорюють дотепер. Це і не дивно, адже ці виходи викликали неабиякий шквал обговорень, пише 24 Канал.
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Які образи світових зірок здивували всіх
- "Гола" сукня Ріанни
У 2014 році Ріанна прийшла на церемонію вручення премії CFDA Fashion Awards у сміливому вбранні. Блискучу прозору сукню співачки створив дизайнер Адам Селман.
Який мала вигляд прозора сукня Ріанни / Фото Getty Images
Сукня була інкрустована 216 тисячами блискучих кристалів Swarovski. Образ доповнили:
- боа з хутра;
- бандана з кристалами;
- високі рукавички;
- діамантові сережки.
Під сукнею можна було помітити бежеві стрінги. Груди співачка вирішила не закривати.
- Екстравагантна сукня Роуз Мак-Гавен
У 1998 році Роуз Мак-Гавен завітала на червону доріжку VMA у дуже сміливій сукні. Спереду вбрання акторки було виготовлене з чорної сітки та прикрашене стразами. Спина у цієї сукні – повністю відкрита, а сідниці "прикривали" тоненькі нитки.
Який мала вигляд "гола сукня" Роуз Мак-Гавен / Фото Pinterest
Доповнила образ Роуз стрінгами з леопардовим принтом і мюлі.
- Сукня Мерлін Монро у Кім
У 2022 році Кім Кардашьян під час балу Інституту моди Met Gala одягнула знамениту "голу" сукню легендарної Мерлін Монро. Цей вихід викликав хвилю обурень.
Річ у тім, що Кім скинула 7 кілограмів за декілька тижнів, аби влізти у це вбрання. Однак, цього однаково не було достатньо, аби сукня залишилась неушкодженою.
Сукня Мерлін Монро на Кім Кардашьян / Фото Getty Images
- Скандальна сукня Б'янки Цензорі
Цьогоріч Б'янка Цензорі завітала на премію Греммі, фактично оголена. Спочатку вона була у чорній шубі, однак, згодом почалося справжнє шоу. Коли фотографи фотографували Б'янку, вона повернулася спиною і почала знімати верхній одяг. Під шубою у дружини Каньє Веста була абсолютно прозора сукня.
Як виглядала Б'янка Цензорі на Греммі / Фото Getty Images
Нагадаємо! Раніше ми розповідали про образи Б'янки Цензорі, які шокували публіку.