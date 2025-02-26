Найвідоміші "голі" сукні зірок: про це досі говорять усі

Зірки регулярно вражають своїх фанатів яскравими виходами. Деякі з їхніх образів дотепер викликають бурю емоцій лише за однієї згадки.

Зокрема, "голі" сукні знаменитостей обговорюють дотепер. Це і не дивно, адже ці виходи викликали неабиякий шквал обговорень, пише 24 Канал.

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Які образи світових зірок здивували всіх

"Гола" сукня Ріанни

У 2014 році Ріанна прийшла на церемонію вручення премії CFDA Fashion Awards у сміливому вбранні. Блискучу прозору сукню співачки створив дизайнер Адам Селман.



Який мала вигляд прозора сукня Ріанни / Фото Getty Images

Сукня була інкрустована 216 тисячами блискучих кристалів Swarovski. Образ доповнили:

боа з хутра;

бандана з кристалами;

високі рукавички;

діамантові сережки.

Під сукнею можна було помітити бежеві стрінги. Груди співачка вирішила не закривати.

Екстравагантна сукня Роуз Мак-Гавен

У 1998 році Роуз Мак-Гавен завітала на червону доріжку VMA у дуже сміливій сукні. Спереду вбрання акторки було виготовлене з чорної сітки та прикрашене стразами. Спина у цієї сукні – повністю відкрита, а сідниці "прикривали" тоненькі нитки.



Який мала вигляд "гола сукня" Роуз Мак-Гавен / Фото Pinterest

Доповнила образ Роуз стрінгами з леопардовим принтом і мюлі.

Сукня Мерлін Монро у Кім

У 2022 році Кім Кардашьян під час балу Інституту моди Met Gala одягнула знамениту "голу" сукню легендарної Мерлін Монро. Цей вихід викликав хвилю обурень.

Річ у тім, що Кім скинула 7 кілограмів за декілька тижнів, аби влізти у це вбрання. Однак, цього однаково не було достатньо, аби сукня залишилась неушкодженою.



Сукня Мерлін Монро на Кім Кардашьян / Фото Getty Images

Скандальна сукня Б'янки Цензорі

Цьогоріч Б'янка Цензорі завітала на премію Греммі, фактично оголена. Спочатку вона була у чорній шубі, однак, згодом почалося справжнє шоу. Коли фотографи фотографували Б'янку, вона повернулася спиною і почала знімати верхній одяг. Під шубою у дружини Каньє Веста була абсолютно прозора сукня.



Як виглядала Б'янка Цензорі на Греммі / Фото Getty Images

Нагадаємо! Раніше ми розповідали про образи Б'янки Цензорі, які шокували публіку.