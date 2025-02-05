Після початку стосунків з Каньє Вестом, Б'янка стала справжньою зіркою. Майже кожен її вихід привертає увагу медіа, пише 24 Канал.

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Які образи Б'янки Цензорі запам'яталися найбільше

Насправді образ на Греммі це не перший "голий" вихід Б'янки Цензорі. На тижні моди в Парижі вона з'явилася у майже прозорому боді.

Родзинкою луку стала зачіска Б'янки. Вона змінила свій звичний колір волосся на рожевий.



Які були образи у Б'янки Цензорі на тижні моди в Парижі / Фото Getty Images

На тижні моди в Мілані Б'янка також відзначилась. Вона вдягнула футуристичний чорний боді. Яскравості образу додали чобітки ніжно-рожевого кольору.



Креативні образи Б'янки Цензорі на тижні моди / Фото Getty Images

Інколи Б'янка Цензорі навпаки вдягається дуже закрито. Папараці підловили як вона вийшла у креативній шубі. Б'янку не зупинила навіть сонячна погода Лос-Анджелесу.



Фото Б'янки Цензорі у леопардовій шубі / Фото Getty Images

Багато уваги привернув і вихід Б'янки у славнозвісній шубі, яка була величезного розміру.



Епатажні образи дружини Каньє Веста / Фото Pinterest

"Оголеність" Б'янка демонструє і на випадкових фото папараці. Імовірно, це продуманий крок з боку зірок.



Виходи дружини Каньє Веста, що найбільше запам'яталися / Фото Pinterest

Багато хто вважає, що така оголеність Б'янки – вплив Каньє. Однак, доволі відкриті луки були притаманні дружині Веста з самого початку їхніх стосунків.



Які виглядає дружина Каньє Веста / Фото Getty Images

Зверніть увагу! Побачити вихід Б'янки на Греммі без цензури ви можете тут.