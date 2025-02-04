Через зовнішній вигляд Б'янки Цензорі її і Каньє Веста вивела з премії поліція, пише 24 Канал.

Читайте також Які парфуми подарувати дівчині на День Валентина: 5 найкращих ароматів

Як виглядала Б'янка Цензорі на Греммі

Спочатку Б'янка Цензорі зайшла на червону доріжку у довгій чорній шубі. Вона попозувала для фотографів, а потім розвернулася спиною і відійшла назад.



Чому Канье Веста вигнали з Греммі / Фото Getty Images

Далі Б'янка зупинилася і почала поступово "стягувати" шубу. Публіка завмерла. Сукня, яка була на Б'янці, виявилась прозорою.



Як Б'янка Цензорі виглядала на Греммі / Фото Getty Images

Повне відео як виглядав перфоменс Б'янки. Зауважте, що контент викладено без цензури, він призначений для аудиторії 18+

Своєю чергою Каньє у своєму інстаграмі продемонстрував ту саму сукню, яка була на його дружині.

Образ Б'янки Цензорі на афтепаті

У премії Греммі є афтепаті. На ньому епатажне подружжя уже було присутнє.

Б'янка Цензорі знову вразила своїм образом. На цей раз вона одягнула прозорий чорний боді.



Який образ був у дружини Веста на афтепаті Греммі / Фото з інстаграму Б'янки Цензорі

Зверніть увагу! Це боді є частиною колекції бренду Каньє Веста. Придбати його можна і зараз.