Из-за внешнего вида Бьянки Цензори ее и Канье Уэста вывела из премии полиция, пишет 24 Канал.
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Как выглядела Бьянка Цензори на Грэмми
Сначала Бьянка Цензори зашла на красную дорожку в длинной черной шубе. Она попозировала для фотографов, а потом развернулась спиной и отошла назад.
Почему Канье Уэста выгнали с Грэмми / Фото Getty Images
Далее Бьянка остановилась и начала постепенно "стягивать" шубу. Публика замерла. Платье, которое было на Бьянке, оказалось прозрачным.
Как Бьянка Цензори выглядела на Грэмми / Фото Getty Images
Полное видео как выглядел перфоманс Бьянки. Заметьте, что контент выложен без цензуры, он предназначен для аудитории 18+
В свою очередь Канье в своем инстаграме продемонстрировал то самое платье, которое было на его жене.
Образ Бьянки Цензори на афтепати
У премии Грэмми есть афтепати. На нем эпатажные супруги уже присутствовали.
Бьянка Цензори снова поразила своим образом. На этот раз она надела прозрачный черный боди.
Какой образ был у жены Уэста на афтепати Грэмми / Фото из инстаграма Бьянки Цензори
Обратите внимание! Это боди является частью коллекции бренда Канье Уэста. Приобрести его можно и сейчас.