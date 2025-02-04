Из-за внешнего вида Бьянки Цензори ее и Канье Уэста вывела из премии полиция, пишет 24 Канал.

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Как выглядела Бьянка Цензори на Грэмми

Сначала Бьянка Цензори зашла на красную дорожку в длинной черной шубе. Она попозировала для фотографов, а потом развернулась спиной и отошла назад.



Почему Канье Уэста выгнали с Грэмми / Фото Getty Images

Далее Бьянка остановилась и начала постепенно "стягивать" шубу. Публика замерла. Платье, которое было на Бьянке, оказалось прозрачным.



Как Бьянка Цензори выглядела на Грэмми / Фото Getty Images

Полное видео как выглядел перфоманс Бьянки. Заметьте, что контент выложен без цензуры, он предназначен для аудитории 18+

В свою очередь Канье в своем инстаграме продемонстрировал то самое платье, которое было на его жене.

Образ Бьянки Цензори на афтепати

У премии Грэмми есть афтепати. На нем эпатажные супруги уже присутствовали.

Бьянка Цензори снова поразила своим образом. На этот раз она надела прозрачный черный боди.



Какой образ был у жены Уэста на афтепати Грэмми / Фото из инстаграма Бьянки Цензори

Обратите внимание! Это боди является частью коллекции бренда Канье Уэста. Приобрести его можно и сейчас.