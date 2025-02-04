При выборе духов стоит обращать внимание на любимые ноты девушки, пишет 24 Канал. Если вы знаете, что любимой нравятся легкие и свежие ароматы, тогда ищите цитрусовые ноты – мандарин или бергамот. Для выбора сладких ароматов пробуйте ноты ванили и миндаля, а в зимнюю пору можно обращать внимание на ноты специй, древесины и кожи.

Обратите внимание 5 невероятных духов для мужчины: ароматы для тех, кто знает себе цену

Предлагаем несколько замечательных ароматов, которые понравятся многим девушками, поскольку каждый парфюм наделен невероятным запахом.

Voce Viva Intensa, Valentino

Такой аромат является достаточно женственным и одновременно смелым. Парфюм состоит из смеси кристаллического мха, бурбонской ванили и душистого жасмина.



Духи, которые можно подарить девушке на День Валентина / Фото Pinterest

Idôle Aura Eau De Parfum, Lancôme

В этом аромате соединилась смесь кристаллов соли, ванили и белых цветов. Парфюм способен улучшить настроение сразу после нанесения.



Ароматы, которые можно подарить девушке на День Валентина / Фото Pinterest

My Way Intense, Giorgio Armani

Парфюм ярко пахнет цветами горного апельсина, сандалом и туберозой. Что интересно, для этого аромата мадагаскарскую ваниль выращивают ответственным и специальным способом.



Духи, которые можно подарить девушке на День Валентина / Фото Pinterest

Eau De Parfum, Jimmy Choo

Верхние ноты состоят из грушевого нектара и сладкого итальянского апельсина, а дальше раскрывается запах тигровой орхидеи, ириса и пачули.



Ароматы, которые можно подарить девушке на День Валентина / Фото Pinterest

Sì Intense Eau De Parfum, Giorgio Armani

Вот этот аромат соответствует шипровой восточной группе, хоть наполнен запахом черной смородины, розами и пачулями. Парфюм подойдет для уверенной в себе девушки.



Духи, которые можно подарить девушке на День Валентина / Фото Pinterest

Определенный запах способен улучшить настроение, способность чувствовать себя лучше и создать хорошее впечатление о девушке. Парфюм отвечает за индивидуальность, поэтому очень важно подобрать тот аромат, который будет соответствовать характеру.