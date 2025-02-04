При выборе духов стоит обращать внимание на любимые ноты девушки, пишет 24 Канал. Если вы знаете, что любимой нравятся легкие и свежие ароматы, тогда ищите цитрусовые ноты – мандарин или бергамот. Для выбора сладких ароматов пробуйте ноты ванили и миндаля, а в зимнюю пору можно обращать внимание на ноты специй, древесины и кожи.
Обратите внимание 5 невероятных духов для мужчины: ароматы для тех, кто знает себе цену
Предлагаем несколько замечательных ароматов, которые понравятся многим девушками, поскольку каждый парфюм наделен невероятным запахом.
Voce Viva Intensa, Valentino
Такой аромат является достаточно женственным и одновременно смелым. Парфюм состоит из смеси кристаллического мха, бурбонской ванили и душистого жасмина.
Духи, которые можно подарить девушке на День Валентина / Фото Pinterest
Idôle Aura Eau De Parfum, Lancôme
В этом аромате соединилась смесь кристаллов соли, ванили и белых цветов. Парфюм способен улучшить настроение сразу после нанесения.
Ароматы, которые можно подарить девушке на День Валентина / Фото Pinterest
My Way Intense, Giorgio Armani
Парфюм ярко пахнет цветами горного апельсина, сандалом и туберозой. Что интересно, для этого аромата мадагаскарскую ваниль выращивают ответственным и специальным способом.
Духи, которые можно подарить девушке на День Валентина / Фото Pinterest
Eau De Parfum, Jimmy Choo
Верхние ноты состоят из грушевого нектара и сладкого итальянского апельсина, а дальше раскрывается запах тигровой орхидеи, ириса и пачули.
Ароматы, которые можно подарить девушке на День Валентина / Фото Pinterest
Sì Intense Eau De Parfum, Giorgio Armani
Вот этот аромат соответствует шипровой восточной группе, хоть наполнен запахом черной смородины, розами и пачулями. Парфюм подойдет для уверенной в себе девушки.
Духи, которые можно подарить девушке на День Валентина / Фото Pinterest
Определенный запах способен улучшить настроение, способность чувствовать себя лучше и создать хорошее впечатление о девушке. Парфюм отвечает за индивидуальность, поэтому очень важно подобрать тот аромат, который будет соответствовать характеру.