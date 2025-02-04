При виборі парфумів варто звертати увагу на улюблені ноти дівчини, пише 24 Канал. Якщо ви знаєте, що коханій подобаються легкі та свіжі аромати, тоді шукайте цитрусові ноти – мандарин чи бергамот. Для вибору солодких ароматів пробуйте ноти ванілі та мигдалю, а в зимову пору можна звертати увагу на ноти спецій, деревини та шкіри.
Зверніть увагу 5 неймовірних парфумів для чоловіка: аромати для тих, хто знає собі ціну
Пропонуємо кілька чудових ароматів, які сподобаються багатьом дівчатами, оскільки кожен парфум наділений неймовірним запахом.
Voce Viva Intensa, Valentino
Такий аромат є досить жіночним та водночас сміливим. Парфум складається із суміші кристалічного моху, бурбонської ванілі та запашного жасмину.
Парфуми, які можна подарувати дівчині на День Валентина / Фото Pinterest
Idôle Aura Eau De Parfum, Lancôme
У цьому ароматі поєдналася суміш кристалів солі, ванілі та білих квітів. Парфуми здатні покращити настрій одразу після нанесення.
Аромати, які можна подарувати дівчині на День Валентина / Фото Pinterest
My Way Intense, Giorgio Armani
Парфум яскраво пахне квітами гірського апельсина, сандалом й туберозою. Що цікаво, для цього аромату мадагаскарську ваніл вирощують відповідальним та спеціальним способом.
Парфуми, які можна подарувати дівчині на День Валентина / Фото Pinterest
Eau De Parfum, Jimmy Choo
Верхні ноти складаються з грушевого нектару й солодкого італійського апелисина, а далі розкривається запах тигрової орхідеї, ірису й пачулі.
Аромати, які можна подарувати дівчині на День Валентина / Фото Pinterest
Sì Intense Eau De Parfum, Giorgio Armani
Ось цей аромат відповідає шипровій східній групі, хоч наповнений запахом чорної смородини, трояндами й пачулями. Парфум підійде для впевненої в собі дівчини.
Парфуми, які можна подарувати дівчині на День Валентина / Фото Pinterest
Певний запах здатен покращити настрій, здатність відчувати себе краще та створити гарне враження про. Парфум відповідає за індивідуальність, тому дуже важливо підібрати той аромат, який відповідатиме характеру.