Для чоловіків є певний перелік витончених ароматів з різних ольфакторних груп – від цитрусових до пряних, пише 24 Канал з посиланням Cosmopolitan. Один з цих парфумів точно сподобається чоловікові та стане одним з улюблених ароматів у його колекції.
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Dior Homme
Нову версію легендарного аромату створив Франсіс Куркджан. Квіткова нота ірису сплітається з теплою амброю та ветивером. Чоловікам сподобається мінімалістичний флакон з колірним градієнтом на склі.
Ефектні аромати для чоловіків / Фото Pinterest
Tom Ford Ombré Leather
Фланкер знаменитого аромату має кращий запах, ніж первинна версія. Шкіряний акорд нагадує аромат одягу зі шкіри чи салон нового автомобіля, відтінений жасмином самбака і фіалкою на базі з кедрової деревини й запашного тютюну.
Чуттєві аромати для чоловіків / Фото Pinterest
Montblanc Legend
Фужерний аромат відкривається прохолодним стартом, з яскравим фруктовим розкриттям й базою з бобів тонка та сухого дубового моху. Далі розкривається запах запашної лаванди й лимонної вербени, які переплітаються нотами ананаса й червоного яблука з квітковими пахощами герані й троянди.
Ефектні аромати для чоловіків / Фото Pinterest
Acqua di Parma Colonia
Нові парфуми є переосмисленням першого аромату створеного у 1916 році. У новій версії вже вища концентрація ароматичних речовин й доданий іланг-іланг. Аромат розкривається цитрусовими бризками грейпфрута, бергамота й апельсина. Завершують звучання парфумів ноти пачулів та ветивера.
Чуттєві аромати для чоловіків / Фото Pinterest
Franck Boclet, Tobacco
Парфумована вода наповнена нотами міцного тютюну й пікантного імбиру. Серце аромату оповите пахощами гвоздики, кедрової деревини й бобів тонка, а базова ноа пахне сухим ветивером, бензоїном та солодкою ваніллю.
Ефектні аромати для чоловіків / Фото Pinterest