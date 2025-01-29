У цій добірці точно знайдуться аромати, які є знайомими кожній жінці, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Ймовірно, ці парфуми колись були у вашій колекції, ними користувалася мама чи подруга, або ж ви відчували шлейф від дівчат на вулиці.

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Chanel Coco Mademoiselle

Цей знаковий для французького бренду парфум має упізнаване звучання. Аромат має цитрусовий старт, який розкривається квітковим букетом з троянди та жасмину, а серце композиції наповнене базою з пачулів та ветивера. Парфуми стали сучасною класикою, тому навіть зараз деякі жінки воліють придбати їх до своєї колекції.



Культові аромати, які любили всі / Фото Pinterest

Dior J’adore

Культові парфуми від Dior стали улюбленим ароматом поколінь. Аромат розпочинає відкриватися медовими пахощами жасмину й розпускається на шкірі букетом білих квітів. Унікальний золотий дизайн флакона є впізнаваним та одним з найулюбленіших ароматів з минулого.



Легендарні аромати, які любили всі / Фото Pinterest

Nina Ricci Nina

Знайомий багатьом флакон яблучко відкривається фруктово-квітковим ароматом й цитрусовими бризками лимона та лайма. Серце композиції пахне стиглим яблуком в поєднанні з праліне та квітами півонії, яку довершує мускус і деревина. Багатьом аромат нагадує перше побачення в сонячний літній день.



Культові аромати, які любили всі / Фото Pinterest

Armand Basi, In Red

Цей флакон також є багатьом знайомий. Туалетна вода має квітковий аромат й розкривається цитрусовими нотами в поєднанні з імбиром та пряним кардамоном. У серці композиції є троянди, жасмин, конвалії та фіалки, а базова нота огорнена пахощами сухого моху, мускусу й теплої деревини.



Легендарні аромати, які любили всі / Фото Pinterest

D&G L'Imperatrice

Аромат від італійського бренду не потребує представлення, оскільки його пам’ятають всі. Фруктова композиція парфумів одразу привертає до себе увагу. Початкова нота розкривається пряним рожевим перцем, ревенем та кислим ківі. У серці аромату є стиглий кавун, квіти цикламена й жасмину, а кінцева нота огорнута шлейфом з мускусу, лимонним деревом і сандалом.



Культові аромати, які любили всі / Фото Pinterest