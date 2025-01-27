Анастасія Юзьвак стала улюбленицею багатьох в шоу "Холостяк" з Олександром Тереном, пише 24 Канал. Вона займається різноманітними духовними практиками, вчить жінок любити себе та демонструє красиві образи. Вона завжди ефектно виглядала не лише про проєкті, але й на пост-шоу.

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Фіналістка романтичного шоу вже зібрала навколо себе кілька десятків фанатів, які люблять питатися її порад чи спілкуватися на різні теми в інстаграмі. В одному зі своїх інстаграм-сторіс дівчина розповіла про 5 улюблених парфумів. Щоб зрозуміти, чим любить пахнути Анастасія Юзьвак, нижче розповідаємо про склад цих ароматів.



Улюблені аромати Анастасії Юзьвак / Фото з інстаграм-сторіс учасниці "Холостяка"

Byredo Casablanca Lily

Парфум випущений у 2019 році належить до групи східних квіткових. Верхні ноти оповиті гарденією та сливою, ноти серця наповнені індійською туберозою і гвоздикою, а базові ноти – медом та рожевим деревом.

Nudiflorum від Nasomatto

Цей аромат, який належить до деревинних, квіткових та мускусних груп класифікується як нішева парфумерія. Початкова нота складається з ревіню, ноти серця наповнені малиною й трояндою, а кінцева нота оповита дубовим мохом, кедром та шкірою.

Carner Rose and Dragon

Парфум випущений у 2016 році належить до квіткової та східної групи й теж має нішеву класифікацію. Початкова нота розпочинається запахом кмину, кориці, суниці й шафрану. Нота серця наповнена болгарською трояндою, ладаном, медом, а кінцева нота – абмрою та шкірою.

Bianco Puro від Tiziana Terenzi

Аромат випущений у 2019 році відноситься до квіткової та фруктової групи. Верхні ноти складаються із зеленого мандарину, бергамота й лимона. Ноти серця оповиті шафраном, лавандою, гвоздикою, карамеллю і манго, а базові ноти наповнені ваніллю, сандалом, мускусом і ветивером.

Creed Aventus

Завершує список улюблених парфумів Анастасії Юзьвак жіноча версія аромату Creed Aventus. Верхні ноти складаються із зеленого яблука, бергамота, лимона, рожевого перцю та фіалки. Ноти серця оповиті мускусом, трояндою та сандалом. Базові ноти складаються з чорної смородини, персика, амбри, бузка та іланг-ілану.