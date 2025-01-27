Анастасия Юзьвак стала любимицей многих в шоу "Холостяк" с Александром Тереном, пишет 24 Канал. Она занимается различными духовными практиками, учит женщин любить себя и демонстрирует красивые образы. Она всегда эффектно выглядела не только в проекте, но и на пост-шоу.

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Финалистка романтического шоу уже собрала вокруг себя несколько десятков фанатов, которые любят спрашивать ее советов или общаться на разные темы в инстаграме. В одном из своих инстаграм-сторис девушка рассказала о 5 любимых парфюмах. Чтобы понять, чем любит пахнуть Анастасия Юзьвак, ниже рассказываем о составе этих ароматов.



Любимые ароматы Анастасии Юзьвак / Фото из инстаграм-сторис участницы "Холостяка"

Byredo Casablanca Lily

Парфюм выпущен в 2019 году и относится к группе восточных цветочных. Верхние ноты окутаны гарденией и сливой, ноты сердца наполнены индийской туберозой и гвоздикой, а базовые ноты – медом и розовым деревом.

Nudiflorum от Nasomatto

Этот аромат, который принадлежит к древесным, цветочным и мускусным группам классифицируется как нишевая парфюмерия. Начальная нота состоит из ревеня, ноты сердца наполнены малиной и розой, а конечная нота окутана дубовым мхом, кедром и кожей.

Carner Rose and Dragon

Парфюм выпущенный в 2016 году принадлежит к цветочной и восточной группе и тоже имеет нишевую классификацию. Начальная нота начинается запахом тмина, корицы, земляники и шафрана. Нота сердца наполнена болгарской розой, ладаном, медом, а конечная нота – абмрой и кожей.

Bianco Puro от Tiziana Terenzi

Аромат выпущенный в 2019 году относится к цветочной и фруктовой группе. Верхние ноты состоят из зеленого мандарина, бергамота и лимона. Ноты сердца окутаны шафраном, лавандой, гвоздикой, карамелью и манго, а базовые ноты наполнены ванилью, сандалом, мускусом и ветивером.

Creed Aventus

Завершает список любимых парфюмов Анастасии Юзьвак женская версия аромата Creed Aventus. Верхние ноты состоят из зеленого яблока, бергамота, лимона, розового перца и фиалки. Ноты сердца окутаны мускусом, розой и сандалом. Базовые ноты состоят из черной смородины, персика, амбры, сирени и иланг-илана.