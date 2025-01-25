Есть очень дорогие духи, которые теряют свой запах уже через незначительное время после нанесения, пишет 24 Канал. Впрочем, есть духи, которые могут стоить не слишком много, но при этом будут ощущаться не только весь день после нанесения, но и держаться долго на одежде.

Читайте также От Avon до Zara: бюджетные духи, которые дорого и изысканно пахнут

Chloe Eau De Parfum Intense

Этот аромат называют королевским, поскольку в нем чувствуется женская утонченность и тонкое чувство стиля. Аромат раскрывается нежными нотами розы, которые сочетаются с красным перцем и сандаловым деревом. Подходят духи для вечернего использования в зимний период. Стойкость их очень высокая, поэтому на коже они могут оставаться более 8 часов.



Духи со стойким запахом / Фото Pinterest

Versace Bright Crystal

Этот классический аромат захватывает всех, кто любит чувствовать ноты граната в перемешку с мускусным черным деревом и янтарем. В сердце аромата есть пионы, лотос и магнолия. Продержатся духи на теле длительное время, поэтому точно подойдут для женщин, которые ищут насыщенный и стойкий запах.



Духи со стойким запахом / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent Libre

Аромат является достаточно заметным с четким шлейфом, но не удушающий. Пахнет апельсиновыми цукатами с ванилью и лавандой. Духи очень нежными и женственными, поэтому подойдут тем женщинам, которые любят парфюмерную классику.



Духи со стойким запахом / Фото Pinterest

Kenzo Jungle L'Elephant

Эта парфюмерная вода относится к группе восточных и пряных запахов. Уникальность композиции заключается в сочетании сочного мандарина, душистой гвоздики, терпкого кардамона, дурманящего тмина, сладкого манго, иланг-иланга и легкого оттенка амбры.



Духи со стойким запахом / Фото Pinterest

Dolce & Gabbana L'Imperatrice 3

Шлейф этого аромата знаком многим женщинам. В верхних нотах присутствует киви, красная смородина и кислый ревень, который довершается запахом арбуза и цикламена. Базовые ноты наполнены мускусом, сандаловым и лимонным деревом и грейпфрутом.



Духи со стойким запахом / Фото Pinterest

Gucci Bloom Eau de Parfum

Аромат наполнен туберозой, жасмином и жимолостью. Запах является мощным, но не перегруженным. Идеально подходит для женщин любого возраста или любого времени года. Достаточно нанести парфюм на запястье или шею, чтобы он сохранялся на теле длительное время.



Духи со стойким запахом / Фото Pinterest