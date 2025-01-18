Парфюмерия наполнена таким количеством ароматов, что среди них точно найдется запах, который поразит нежностью и многогранностью, но при этом стоить он будет довольно бюджетно, пишет 24 Канал. Предлагаем узнать об этих ароматах, которые точно понравятся многим.

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Avon Far Away

Эта роскошная композиция духов является достаточно доступной. Аромат Far Away способен очаровать восточными и фруктовыми нотами. Женщинам эти духи нравятся благодаря тому, что помогают открыть их женственность. Аромат является самым известным и популярным из всей коллекции американского бренда.



Бюджетные духи, которые дорого пахнут / Фото Pinterest

Zara Red Temptation

Именно эти духи являются фаворитами многих девушек, которые за бюджетную цену ищут роскошный запах. Насыщенный запах апельсина придает цветочной композиции особой свежести, а жасмин подчеркивает этот аромат. За неповторимый и чувственный запах отвечают деревянные ноты амбры и мха, окутанные облаком мускуса.



Бюджетные духи, которые дорого пахнут / Фото Pinterest

Oriflame Volare

Этот чувственный аромат наполнен нотами фиалки и розы. Духи подойдут для романтических женщин, которые обожают элегантность и нежность.



Бюджетные духи, которые дорого пахнут / Фото Pinterest

Yves Rocher Mon Evidence

Аромат является свежим и элегантным, наполнен нотками розы, ванили и цитрусовых. Женщины любят аромат за то, что он напоминает изящные французские духи, которые подходят для любого сезона.



Бюджетные духи, которые дорого пахнут / Фото Pinterest

Moschino Toy 2

Этот парфюм является известного бренда, но миниверсию можно приобрести по весьма доступной цене. Аромат сочетает в себе свежесть цитрусов и яблок, окутан теплой базой из мускуса и древесных нот. Духи подходят для любого времени года.



Бюджетные духи, которые дорого пахнут / Фото Pinterest