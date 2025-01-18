Парфумерія наповнена такою кількістю ароматів, що серед них точно знайдеться запах, який вразить ніжністю й багатогранністю, але при цьому коштувати він буде доволі бюджетно, пише 24 Канал. Пропонуємо дізнатися про ці аромати, які точно сподобаються багатьом.

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Avon Far Away

Ця розкішна композиція парфумів є досить доступною. Аромат Far Away здатен зачарувати східними та фруктовими нотами. Жінкам ці парфуми подобаються завдяки тому, що допомагають відкрити їхню жіночність. Аромат є найвідомішим та найпопулярнішим зі всієї колекції американського бренду.



Бюджетні парфуми, які дорого пахнуть / Фото Pinterest

Zara Red Temptation

Саме ці парфуми є фаворитами багатьох дівчат, які за бюджетну ціну шукають розкішний запах. Насичений запах апельсину надає квітковій композиції особливої свіжості, а жасмин підкреслює цей аромат. За неповторний та чуттєвий запах відповідають дерев’яні ноти амбри та моху, оповиті хмарою мускусу.



Бюджетні парфуми, які дорого пахнуть / Фото Pinterest

Oriflame Volare

Цей чуттєвий аромат наповнений нотами фіалки й троянди. Парфуми підійдуть для романтичних жінок, які обожнюють елегантність та ніжність.



Бюджетні парфуми, які дорого пахнуть / Фото Pinterest

Yves Rocher Mon Evidence

Аромат є свіжим та елегантним, наповнений нотками троянди, ванілі та цитрусових. Жінки люблять аромат за те, що він нагадує витончені французькі парфуми, які підходять для будь-якого сезону.



Бюджетні парфуми, які дорого пахнуть / Фото Pinterest

Moschino Toy 2

Цей парфум є відомого бренду, але мініверсію можна придбати за досить доступною ціною. Аромат поєднує в собі свіжість цитрусів та яблук, оповитий теплою базою з мускусу й деревних нот. Парфуми підходять для будь-якої пори року.



Бюджетні парфуми, які дорого пахнуть / Фото Pinterest