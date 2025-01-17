Есть несколько ароматов, которые подчеркивают женскую элегантность, харизму и статусность, пишет 24 Канал. Такие духи сразу вызывают ассоциацию роскоши и богатой жизни, а еще они являются достаточно устойчивыми, поэтому их очень любят почти все женщины.

Обратите внимание Эти духи пахнут очень дорого: элитные ароматы, которые сводят с ума

Maison Margiela – By the Fireplace

Эти духи лучше всего подходят для зимнего периода, поскольку вызывают воспоминания о зимнем утре, уютный камин и праздники. Он наполнен сладким древесно-амбровым ароматом с дымными и сладкими нотами.



Изысканные ароматы, которые подчеркивают статусность / Фото Pinterest

Lancome – Idole Nectar

Парфюм наполнен цитрусовыми аккордами в сочетании с карамельными нотами. Они относительно новые, выпущены в 2022 году. Верхние ноты состоят из разных видов роз, сердце ноты раскрывается карамелью и попкорном, а базовую ноту завершает ваниль.



Изысканные ароматы, которые подчеркивают статусность / Фото Pinterest

Viktor & Rolf – Flowerbomb

Сладкий и яркий аромат с оттенками ванили и пачули сохраняет за собой статусность. Верхние ноты окутаны бергамотом, ноты сердца открываются орхидеей, жасмином, розой и цветком африканского апельсина, а базовые ноты наполнены пачулей, мускусом и ванилью.



Изысканные ароматы, которые подчеркивают статусность / Фото Pinterest

Gucci – Guilty Absolute Pour Femme Guilty Absolute Pour Femme

Состав аромат является насыщенным и теплым с запахом ягод, пачули и амбры. Его уникальность заключается в том, что он будет оставаться на коже с утра и до вечера. Начало окутано цитрусовым бергамотом, сочной ежевикой и розовым перцем. Далее открывается запах болгарской розы, кипариса и пряной амбры.



Изысканные ароматы, которые подчеркивают статусность / Фото Pinterest

Jo Malone – Myrrh & Tonka

Парфюм относится к восточным ароматам. Выпущенный еще в 2016 году до сих пор сохраняет актуальность. Верхние ноты состоят из лаванды и мирры, а завершает аромат ваниль и миндаль.



Изысканные ароматы, которые подчеркивают статусность / Фото Pinterest