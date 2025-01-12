С помощью парфюма можно завершить свой образ, пишет 24 Канал. Есть женщины, которые хотят пахнуть дорого, чтобы произвести хорошее впечатление. Элитность некоторых ароматов уже доказана временем, поэтому предлагаем несколько вариантов, которые точно вам понравятся.

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Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian

Безусловно этот парфюм знаком многим. Парфюмер Франсис Кюркдажян создал композицию, которая является достаточно многогранной. Аромат имеет терпкую сладость, горчинку и резкость. Этот парфюм принято считать статусным, да и стоит он достаточно недешево.



Духи, которые дорого пахнут / Фото Pinterest

GIVENCHY Organza

Эти духи являются нестареющей классикой. Аромат является сладким, но не скучным. В меру насыщенным, однако не удушающим. На старте композиция пахнет бергамотом и мускатным орехом, а дальше раскрываются ароматы жасмина, туберозы и иланг-илана. Шлейф аромата тянется запахом кедра и сандала.



Духи, которые дорого пахнут / Фото Pinterest

Chanel Coco Mademoiselle

Благодаря этим цветочным духам любая женщина сможет почувствовать себя королевой. Аромат имеет элегантный и изысканный запах. Достаточно одного пшика, чтобы он продержался на вашем теле весь день.



Духи, которые дорого пахнут / Фото Pinterest

Black Opium от Yves Saint Laurent

Этот парфюм обожают тысячи женщин. Он головокружительный и такой, который вызывает зависимость и соблазн. Композиция соткана из нот ванили, кофе, груши и отдает сладким жасмином, пачули и миндалем.



Духи, которые дорого пахнут / Фото Pinterest

LANCOME Climat

Эта культовая композиция сочетает в себе ароматы весенних цветов, зелень и пряные специи. Верх парфюма наполнен запахом розы, фиалки, нарцисса, ландыша, жасмина и персика. Середина раскрывается запахом туберозы и розмарина, а базовые ноты наполнены сандалом, амброй, мускусом, бамбуком и бобами тонка.



Духи, которые дорого пахнут / Фото Pinterest