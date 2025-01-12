За допомогою парфуму можна довершити свій образ, пише 24 Канал. Є жінки, які хочуть пахнути дорого, щоб справити гарне враження. Елітність деяких ароматів вже доведена часом, тому пропонуємо кілька варіантів, які точно вам сподобаються.

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Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian

Безумовно цей парфум знайомий багатьом. Парфумер Франсіс Кюркдажян створив композицію, яка є досить багатогранною. Аромат має терпку солодкуватість, гірчинку й різкість. Цей парфум заведено вважати статусним, та й коштує він досить недешево.



Парфуми, які дорого пахнуть / Фото Pinterest

GIVENCHY Organza

Ці парфуми є нестаріючою класикою. Аромат є солодким, але не нудким. В міру насиченим, проте не задушливим. На старті композиція пахне бергамотом й мускатним горіхом, а далі розкриваються аромати жасмину, туберози та іланг-ілану. Шлейф аромату тягнеться запахом кедра та сандалу.



Парфуми, які дорого пахнуть / Фото Pinterest

Chanel Coco Mademoiselle

Завдяки цим квітковим парфумам будь-яка жінка зможе відчути себе королевою. Аромат має елегантний та вишуканий запах. Достатньо одного пшику, щоб він протримався на вашому тілі увесь день.



Парфуми, які дорого пахнуть / Фото Pinterest

Black Opium від Yves Saint Laurent

Цей парфум обожнюють тисячі жінок. Він запаморочливий й такий, який викликає залежність та спокусу. Композиція зіткана з нот ванілі, кави, груші й віддає солодким жасмином, пачулею та мигдалем.



Парфуми, які дорого пахнуть / Фото Pinterest

LANCOME Climat

Ця культова композиція поєднує в собі аромати весняних квітів, зелень та пряні спеції. Верх парфумів наповнений запахом троянди, фіалки, нарцису, конвалії, жасмину та персику. Середина розкривається запахом туберози та розмарину, а базові ноти наповнені сандалом, амброю, мускусом, бамбуком та бобами тонка.



Парфуми, які дорого пахнуть / Фото Pinterest