Є кілька ароматів із такими солодкими пахощами, які нагадують апетитні десерти, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Такі парфуми навіюють асоціації із затишком та комфортом, а ними хочеться насолоджуватися так, як улюбленими солодощами.

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Van Cleef & Arpels, Orchidée Vanille

Цей м’який та вишуканий аромат наповнений соковитими нотами лічі та мандарина, які розкриваються квітковим букетом з фіалки чи болгарської троянди, обрамлені гірким мигдалем. Кінцева нота аромату наповнена кремовими пахощами ванілю та кедровою деревиною.



Солодкі аромати парфумів з неймовірним запахом / Фото Pinterest

Maison Mataha, Brownie Pop

Екстракт парфумів пахне свіжоспеченим брауні, гарячим солодким попкорном та карамелізованим коричневим цукром з лісовими горішками та ваніллю.



Солодкі аромати парфумів з неймовірним запахом / Фото Pinterest

Giardini Di Toscana, Bianco Latte

А от цей аромат вже схожий на гарячу запашну каву з молоком, медом, ваніллю та карамеллю. Парфумовану воду радять купувати любителькам солодких та шлейфових ароматів.



Солодкі аромати парфумів з неймовірним запахом / Фото Pinterest

13PERFUMES, Bloody Valentine

Яскравий аромат поєднує в собі пахощі соковитої вишні, карамелі, вершків та кориці, які приправлені запахом жасмину, троянди та фіалки. База композиції наповнена абмрою, мускусом, деревними акцентами, створюючи неймовірний запах.



Солодкі аромати парфумів з неймовірним запахом / Фото Pinterest

Gritti, Chantilly

Аромат наповнений соковитими ягодами, ласощами й тропічними фруктами. Парфумована вода пахне зацукрованими ягодами полуниці, стиглою динею, цитрусами, кокосом та квітами на базі мускусу й ванілі. Запах схожий на фруктовий десерт з ніжними збитими вершками.



Солодкі аромати парфумів з неймовірним запахом / Фото Pinterest