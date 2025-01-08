Більшість ароматів наповнені нотами ванілі, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Не обов’язково ці парфуми мають бути інтенсивно солодкими. Парфумери їх грамотно додають в композицію, тож ванільні пахощі правильно розкриваються з іншими ароматами.

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Serge Lutens, Un Bois Vanille

Цей аромат є вишуканим, елегантним та просто бездоганним. У парфумі відчуваються натуральні ванільні стручки, пахощі яких доповнюються нотами кокосового молока, сандалової деревини, терпкого мигдалю, мускусу й бобів тонка.



Вишукані аромати з ванільною ноткою / Фото Pinterest

Tom Ford, Vanilla Sex

Парфумерна композиція містить у собі ваніль, яка зміксована з гірким мигдалем, квітковими нотами й сандалом. Для декого цей аромат є ніжним, а от комусь видається занадто зухвалим.



Вишукані аромати з ванільною ноткою / Фото Pinterest

Guerlain, Mon Guerlain

Аромат є настільки відомий, що вважається сучасною класикою. Початкова нота розпочинається із соковитого бергамота й розквітає букетом з ірису, троянди та запашної лаванди. База наповнена пахощами французьких полів та солодкою ваніллю.

Знаменитий дім парфумерії створив власний ольфакторний підпис, пудровий квітково-ванільний акорд "герлінад", що надає ароматам бренду впізнаване звучання, яке вже століттями вирізняє їх з-поміж інших.



Вишукані аромати з ванільною ноткою / Фото Pinterest

Maison Francis Kurkdjian, Gentle Fluidity Gold

Відомий парфумер Франсіс Куркджан випустив дует парфумів Gentle Fluidity у двох версіях – Silver і Gold. Обидва мають однакові піраміди, але якщо срібний аромат відповідає за джин-тонік з ванільним посмаком, то золотий вже наповнений повітряною ваніллю, яку збалансовує хвойна свіжість ялівцю, пряного коріандру, мускатного горіха й деревини.



Вишукані аромати з ванільною ноткою / Фото Pinterest

Diptyque, Eau Duelle

Парфумована вода створена на основі солодкавої бурбонської ванілі з нотками ладану, пряного рожевого перцю та хвойно-деревної бази. Аромат є надмірно інтенсивним, тож кожного разу розкриває нові грані.



Вишукані аромати з ванільною ноткою / Фото Pinterest