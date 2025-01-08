Большинство ароматов наполнены нотами ванили, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Не обязательно эти духи должны быть интенсивно сладкими. Парфюмеры их грамотно добавляют в композицию, поэтому ванильные ароматы правильно раскрываются с другими ароматами.

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Serge Lutens, Un Bois Vanille

Этот аромат является изысканным, элегантным и просто безупречным. В парфюме чувствуются натуральные ванильные стручки, благоухание которых дополняются нотами кокосового молока, сандаловой древесины, терпкого миндаля, мускуса и бобов тонка.



Изысканные ароматы с ванильной ноткой / Фото Pinterest

Tom Ford, Vanilla Sex

Парфюмерная композиция включает в себя ваниль, которая смешана с горьким миндалем, цветочными нотами и сандалом. Для некоторых этот аромат является нежным, а вот кому-то кажется слишком дерзким.



Изысканные ароматы с ванильной ноткой / Фото Pinterest

Guerlain, Mon Guerlain

Аромат настолько известен, что считается современной классикой. Начальная нота начинается с сочного бергамота и расцветает букетом из ириса, розы и душистой лаванды. База наполнена благоуханием французских полей и сладкой ванилью.

Знаменитый дом парфюмерии создал собственную ольфакторную подпись, пудровый цветочно-ванильный аккорд "герлинад", что придает ароматам бренда узнаваемое звучание, которое уже веками отличает их от других.



Изысканные ароматы с ванильной ноткой / Фото Pinterest

Maison Francis Kurkdjian, Gentle Fluidity Gold

Известный парфюмер Франсис Куркджан выпустил дуэт духов Gentle Fluidity в двух версиях – Silver и Gold. Оба имеют одинаковые пирамиды, но если серебряный аромат отвечает за джин-тоник с ванильным послевкусием, то золотой уже наполнен воздушной ванилью, которую сбалансирует хвойная свежесть можжевельника, пряного кориандра, мускатного ореха и древесины.



Изысканные ароматы с ванильной ноткой / Фото Pinterest

Diptyque, Eau Duelle

Парфюмированная вода создана на основе сладковатой бурбонской ванили с нотками ладана, пряного розового перца и хвойно-древесной базы. Аромат является чрезмерно интенсивным, поэтому каждый раз раскрывает новые грани.



Изысканные ароматы с ванильной ноткой / Фото Pinterest