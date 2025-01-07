Ці композиції здобули широку популярність й припали до смаку багатьом, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. У матеріалі розповідаємо про найвідоміші парфуми останніх 20 років. Якщо певні аромати ви ще не мали у своїх колекції, тоді сміливо можете їх додати.

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Dior, Miss Dior Blooming Bouquet

Оновлену версію аромату Miss Dior випустили у 2023 році. Початкова нота складається з цитрусових бризків бергамота й запашного горошку. Серце парфумерної композиції наповнене пахощами півонії та дамаської троянди, а база оповита мускусом. Цей аромат квітковий, весняний та ніжний.



Культові парфуми, які люблять всі / Фото Pinterest

Chanel, Chance Eau Tendre

Один з найвідоміших парфумів сучасності є легким та весняним. Аромат оповитий грейпфрутом, айвою, свіжими квітами, жасмином та гіацинтом. База наповнена кедровою деревиною, амброю та м’яким мускусом.



Аромати, які люблять мільйони / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent, Black Opium

Парфум є солодким та гурманським. Розкривається початкова нота соковитою грушею та пряним перцем. Серце парфуму оповите міцною кавою з мигдалем та лакрицею, а базова нота огорнута пачулею та ваніллю. Аромат є квітковим, кавовим та ванільним.



Культові парфуми, які люблять всі / Фото Pinterest

Versace, Bright Crystal

Ці парфуми створені ще у 2006 році. Аромат відкривається завдяки стиглому гранату, а далі серце наповнене букетом з півоній, лотоса та магнолії в перемішку з мускусом та амброю. Парфум має прохолодну свіжість, приємну кислинку та фруктово-квіткове звучання.



Аромати, які люблять мільйони / Фото Pinterest

Tom Ford, Tobacco Vanille

Аромат огортає пахощами міцного тютюну, солодкої ванілі, сухофруктів та оксамитового какао. Дехто відчуває ванільно-тютюновий дует, а от дехто відчуває вишню, корицю та шоколад.



Культові парфуми, які люблять всі / Фото Pinterest

Giorgio Armani, Si

Багато хто каже, що цей аромат закохує з першого вдиху. Вас чекає запах листя чорної смородини, оксамитова троянда та фрезія в поєднанні солодким ванільним посмаком. Парфумована вода має інтенсивний шлейф.



Аромати, які люблять мільйони / Фото Pinterest

Gucci, Bloom

Ця парфумована вода підійде тим, хто любить білоквіткові аромати. Запах наповнений жасмином й туберозою, які точно надовго запам’ятаються.



Культові парфуми, які люблять всі / Фото Pinterest