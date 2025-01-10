Есть несколько ароматов с такими сладкими ароматами, которые напоминают аппетитные десерты, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Такие духи навевают ассоциации с уютом и комфортом, а ими хочется наслаждаться так, как любимыми сладостями.
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Van Cleef & Arpels, Orchidée Vanille
Этот мягкий и изысканный аромат наполнен сочными нотами личи и мандарина, которые раскрываются цветочным букетом из фиалки или болгарской розы, обрамленные горьким миндалем. Конечная нота аромата наполнена кремовым благоуханием ванили и кедровой древесины.
Сладкие ароматы духов с невероятным запахом / Фото Pinterest
Maison Mataha, Brownie Pop
Экстракт духов пахнет свежеиспеченным брауни, горячим сладким попкорном и карамелизированным коричневым сахаром с лесными орешками и ванилью.
Сладкие ароматы духов с невероятным запахом / Фото Pinterest
Giardini Di Toscana, Bianco Latte
А вот этот аромат уже похож на горячий душистый кофе с молоком, медом, ванилью и карамелью. Парфюмированную воду советуют покупать любительницам сладких и шлейфовых ароматов.
Сладкие ароматы духов с невероятным запахом / Фото Pinterest
13PERFUMES, Bloody Valentine
Яркий аромат сочетает в себе аромат сочной вишни, карамели, сливок и корицы, которые приправлены запахом жасмина, розы и фиалки. База композиции наполнена абмрой, мускусом, древесными акцентами, создавая невероятный запах.
Сладкие ароматы духов с невероятным запахом / Фото Pinterest
Gritti, Chantilly
Аромат наполнен сочными ягодами, лакомствами и тропическими фруктами. Парфюмированная вода пахнет засахаренными ягодами клубники, спелой дыней, цитрусами, кокосом и цветами на базе мускуса и ванили. Запах похож на фруктовый десерт с нежными взбитыми сливками.
Сладкие ароматы духов с невероятным запахом / Фото Pinterest