Є дуже дорогі парфуми, які втрачають свій запах вже через незначний час після нанесення, пише 24 Канал. Втім, є парфуми, які можуть коштувати не надто багато, але при цьому відчуватимуться не лише увесь день після нанесення, а ще й триматимуться довго на одязі.
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Chloe Eau De Parfum Intense
Цей аромат називають королівським, оскільки в ньому відчувається жіноча витонченість й тонке відчуття стилю. Аромат розкривається ніжними нотами троянди, які поєднуються з червоним перцем та сандаловим деревом. Підходять парфуми для вечірнього використання в зимовий період. Стійкість їхня дуже висока, тож на шкірі вони можуть залишатися понад 8 годин.
Парфуми зі стійким запахом / Фото Pinterest
Versace Bright Crystal
Цей класичний аромат захоплює всіх, хто любить відчувати ноти гранату в перемішку з мускусним чорним деревом та бурштином. У серці аромату є півонії, лотос та магнолія. Протримаються парфуми на тілі тривалий час, тож точно підійдуть для жінок, які шукають насичений та стійкий запах.
Парфуми зі стійким запахом / Фото Pinterest
Yves Saint Laurent Libre
Аромат є досить помітним з чітким шлейфом, але не задушливий. Пахне апельсиновими цукатами з ваніллю та лавандою. Парфуми є дуже ніжними та жіночними, тому підійдуть тим жінкам, які люблять парфумерну класику.
Парфуми зі стійким запахом / Фото Pinterest
Kenzo Jungle L'Elephant
Ця парфумерна вода належить до групи східних та пряних запахів. Унікальність композиції полягає в поєднанні соковитого мандарина, запашної гвоздики, терпкого кардамону, дурманного кмину, солодкого манго, іланг-ілангу та легкого відтінку амбри.
Парфуми зі стійким запахом / Фото Pinterest
Dolce & Gabbana L'Imperatrice 3
Шлейф цього аромату знайомий багатьом жінкам. У верхніх нотах присутнє ківі, червона смородина та кислий ревінь, який довершується запахом кавуна та цикламена. Базові ноти наповнені мускусом, сандаловим та лимонним деревом і грейпфрутом.
Парфуми зі стійким запахом / Фото Pinterest
Gucci Bloom Eau de Parfum
Аромат наповнений туберозою, жасмином та жимолостю. Запах є потужним, але не перевантаженим. Ідеально підходить для жінок будь-якого віку чи будь-якої пори року. Достатньо нанести парфум на зап'ястя чи шию, щоб він зберігався на тілі тривалий час.
Парфуми зі стійким запахом / Фото Pinterest