Є дуже дорогі парфуми, які втрачають свій запах вже через незначний час після нанесення, пише 24 Канал. Втім, є парфуми, які можуть коштувати не надто багато, але при цьому відчуватимуться не лише увесь день після нанесення, а ще й триматимуться довго на одязі.

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Chloe Eau De Parfum Intense

Цей аромат називають королівським, оскільки в ньому відчувається жіноча витонченість й тонке відчуття стилю. Аромат розкривається ніжними нотами троянди, які поєднуються з червоним перцем та сандаловим деревом. Підходять парфуми для вечірнього використання в зимовий період. Стійкість їхня дуже висока, тож на шкірі вони можуть залишатися понад 8 годин.



Парфуми зі стійким запахом / Фото Pinterest

Versace Bright Crystal

Цей класичний аромат захоплює всіх, хто любить відчувати ноти гранату в перемішку з мускусним чорним деревом та бурштином. У серці аромату є півонії, лотос та магнолія. Протримаються парфуми на тілі тривалий час, тож точно підійдуть для жінок, які шукають насичений та стійкий запах.



Парфуми зі стійким запахом / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent Libre

Аромат є досить помітним з чітким шлейфом, але не задушливий. Пахне апельсиновими цукатами з ваніллю та лавандою. Парфуми є дуже ніжними та жіночними, тому підійдуть тим жінкам, які люблять парфумерну класику.



Парфуми зі стійким запахом / Фото Pinterest

Kenzo Jungle L'Elephant

Ця парфумерна вода належить до групи східних та пряних запахів. Унікальність композиції полягає в поєднанні соковитого мандарина, запашної гвоздики, терпкого кардамону, дурманного кмину, солодкого манго, іланг-ілангу та легкого відтінку амбри.



Парфуми зі стійким запахом / Фото Pinterest

Dolce & Gabbana L'Imperatrice 3

Шлейф цього аромату знайомий багатьом жінкам. У верхніх нотах присутнє ківі, червона смородина та кислий ревінь, який довершується запахом кавуна та цикламена. Базові ноти наповнені мускусом, сандаловим та лимонним деревом і грейпфрутом.



Парфуми зі стійким запахом / Фото Pinterest

Gucci Bloom Eau de Parfum

Аромат наповнений туберозою, жасмином та жимолостю. Запах є потужним, але не перевантаженим. Ідеально підходить для жінок будь-якого віку чи будь-якої пори року. Достатньо нанести парфум на зап'ястя чи шию, щоб він зберігався на тілі тривалий час.



Парфуми зі стійким запахом / Фото Pinterest