В этой подборке точно найдутся ароматы, которые знакомы каждой женщине, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Вероятно, эти духи когда-то были в вашей коллекции, ими пользовалась мама или подруга, или же вы чувствовали шлейф от девушек на улице.

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Chanel Coco Mademoiselle Chanel Coco Mademoiselle

Этот знаковый для французского бренда парфюм имеет узнаваемое звучание. Аромат имеет цитрусовый старт, который раскрывается цветочным букетом из розы и жасмина, а сердце композиции наполнено базой из пачулей и ветивера. Парфюм стал современной классикой, поэтому даже сейчас некоторые женщины предпочитают приобрести его в свою коллекцию.



Культовые ароматы, которые любили все / Фото Pinterest

Dior J'adore

Культовые духи от Dior стали любимым ароматом поколений. Аромат начинает открываться медовым благоуханием жасмина и распускается на коже букетом белых цветов. Уникальный золотой дизайн флакона является узнаваемым и одним из самых любимых ароматов из прошлого.



Легендарные ароматы, которые любили все / Фото Pinterest

Nina Ricci Nina

Знакомый многим флакон яблочко открывается фруктово-цветочным ароматом и цитрусовыми брызгами лимона и лайма. Сердце композиции пахнет спелым яблоком в сочетании с пралине и цветами пиона, которую довершает мускус и древесина. Многим аромат напоминает первое свидание в солнечный летний день.



Культовые ароматы, которые любили все / Фото Pinterest

Armand Basi, In Red

Этот флакон также многим знаком. Туалетная вода имеет цветочный аромат и раскрывается цитрусовыми нотами в сочетании с имбирем и пряным кардамоном. В сердце композиции есть розы, жасмин, ландыша и фиалки, а базовая нота окутана благоуханием сухого мха, мускуса и теплой древесины.



Легендарные ароматы, которые любили все / Фото Pinterest

D&G L'Imperatrice

Аромат от итальянского бренда не нуждается в представлении, поскольку его помнят все. Фруктовая композиция духов сразу привлекает к себе внимание. Начальная нота раскрывается пряным розовым перцем, ревенем и кислым киви. В сердце аромата есть спелый арбуз, цветы цикламена и жасмина, а конечная нота окутана шлейфом из мускуса, лимонным деревом и сандалом.



Культовые ароматы, которые любили все / Фото Pinterest