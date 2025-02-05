Жінки після 50 років активніше хочуть приховати вікові зміни, пише 24 Канал. Цього можна досягнути не лише завдяки вбранню та макіяжу, але й правильно підібраній стрижці.

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Щоб створити омолоджуючий ефект, рекомендуємо придивитися до кількох зачісок, які перукарі радять старшим жінкам.

Каре

Ця стрижка є однією з найпопулярніших та підходить для жінок з різним типом волосся. Зачіска надає волоссю об’єму й структури, тому перукарі її радять для жінок, які мають тонке чи рідке волосся. Щоб додати зачісці легкої родзинки, корені можна підкрутити вниз чи створити легкі хвильки, які нададуть свіжості.



Омолоджуючі стрижки після 50 років / Фото Pinterest

Боб

Зачіска боб ніколи не вийде з моди, тому жінки після 50 років можуть сміливо її приміряти. Актуальним варіантом залишається боб з градуйованими пасмами, який додає об’єму. Подовжені пасма візуально підтягують обличчя й надають ефект ліфтингу. Щоб приховати вікові зміни в зоні лоба, боб можна створити з чубчиком.



Омолоджуючі стрижки після 50 років / Фото Pinterest

Піксі

Більшість жінок обожнюють стрижку піксі після 50 років. Вона легка у догляді та створює додатковий об’єм завдяки тому, що прибирає волосся на скронях та потилиці.



Омолоджуючі стрижки після 50 років / Фото Pinterest

Каскад

Така стрижка підходить для жінок з будь-яким типом волосся й довжиною, створюючи молодіжний та динамічний образ. Каскад приховує вікові зміни й надає обличчю свіжості.



Омолоджуючі стрижки після 50 років / Фото Pinterest

Френч-боб

Для жінок, які хочуть надати своєму образу французького шарму, радимо звернути увагу на коротку стрижку з чубчиком. Зачіска підходить для жінок з різним типом волосся, надаючи йому структури та об’єму. Перукарі радять цю стрижку жінкам у старшому віці, оскільки вона вміло приховує ознаки старіння.



Омолоджуючі стрижки після 50 років / Фото Pinterest

Щодо кольору волосся, то після 50 років рекомендовано робити ставку на світлі відтінки, які освіжають обличчя. Жінкам варто звернути увагу на мелірування чи балаяж, освітлені пасма яких додають образу свіжості та легкості.