Омріяна відпустка стала кошмаром: дівчина ледь не залишилася лисою після відпочинку на Балі

27-річна Голлі Марі ледь не залишилася лисою після відпустки на Балі. Волосся дівчини почало стрімко випадати та обламуватися, а згодом – почали з'являтися залисини.

Це стало справжнім ударом для Голлі, адже вона завжди мала довге та густе волосся. Через швидку втрату пасм дівчина стала самітницею й не виходила на вулицю близько 2 місяців.

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Дівчина втратила майже все волосся після відпусти на Балі

Голлі Марі разом з друзями у 2021 році поїхала у відпустку на Балі. Дівчина давно мріяла про відпочинок на індонезійському острові, тому була дуже щаслива, коли потрапила на нього. Однак ця відпустка стала справжнім кошмаром, адже дівчина ледь не втратила все своє волосся.

Раніше Голлі мала гарне й довге волосся (довжина пасм була близько 75 сантиметрів), однак після кількох днів відпочинку воно стрімко почало випадати. Коли дівчина повернулася додому, то ситуація ще більше загострилася. Голлі буквально не могла розчісувати волосся, адже кожного разу витягувала величезні клаптики волосся. Навіть просто провівши рукою, на пальцях дівчини залишалися десятки волосин.



Після відпустки дівчина швидко втрачала волосся / Фото Kennedy News and Media



Гребінець після того, як Голлі розчесала волосся / Фото Kennedy News and Media

Після 2 місяців втрати волосся Голлі наважилася на кардинальний крок – поголити голову, адже у дівчини залишилася буквально одна п'ята волосся. Тоді Голлі перетворилася на самітницю й майже 2 місяці не виходила з дому, а після – ще близько 4 місяців постійно носила перуки.

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Я не ходила по магазинах, не ходила в спортзал, перестала спілкуватися з друзями, тому що просто не хотіла нікого бачити. Я просто почувалася такою потворною,

– згадує Голлі.

Дівчина зверталася до лікарів, різних фахівців, однак ніхто не міг пояснити причини випадіння волосся. Лише через деякий час австралійська перукарка, яка живе на Балі, змогла дати пояснення. Жінка поділилася, що насправді проблема випадіння волосся дуже поширена на індонезійському острові. Причина ж доволі проста – на Балі дуже жорстка вода, тому необхідно ставити фільтри у душі.

Жахлива неприємність надихнула Голлі на відкриття власного бізнесу – виробництво фільтрів для душу. Нині дівчина змогла наново відростити своє волосся й переїхала жити на Балі, де тепер не втрачає пасма, бо почала фільтрувати воду.