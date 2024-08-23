Это стало настоящим ударом для Холли, ведь она всегда имела длинные и густые волосы. Из-за быстрой потери прядей девушка стала затворницей и не выходила на улицу около 2 месяцев.

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Девушка потеряла почти все волосы после отпуска на Бали

Холли Мари вместе с друзьями в 2021 году поехала в отпуск на Бали. Девушка давно мечтала об отдыхе на индонезийском острове, поэтому была очень счастлива, когда попала на него. Однако этот отпуск стал настоящим кошмаром, ведь девушка едва не потеряла все свои волосы.

Ранее Холли имела красивые и длинные волосы (длина прядей была около 75 сантиметров), однако после нескольких дней отдыха они стремительно начали выпадать. Когда девушка вернулась домой, то ситуация еще больше обострилась. Холли буквально не могла расчесывать волосы, ведь каждый раз вытаскивала огромные клочки волос. Даже просто проведя рукой, на пальцах девушки оставались десятки волосков.



После отпуска девушка быстро теряла волосы / Фото Kennedy News and Media



Расческа после того, как Холли расчесала волосы / Фото Kennedy News and Media

После 2 месяцев потери волос Холли решилась на кардинальный шаг – побрить голову, ведь у девушки осталась буквально одна пятая волос. Тогда Холли превратилась в затворницу и почти 2 месяца не выходила из дома, а после – еще около 4 месяцев постоянно носила парики.

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Я не ходила по магазинам, не ходила в спортзал, перестала общаться с друзьями, потому что просто не хотела никого видеть. Я просто чувствовала себя такой уродливой,

– вспоминает Холли.

Девушка обращалась к врачам, различным специалистам, однако никто не мог объяснить причины выпадения волос. Лишь спустя некоторое время австралийская парикмахер, которая живет на Бали, смогла дать объяснение. Женщина поделилась, что на самом деле проблема выпадения волос очень распространена на индонезийском острове. Причина же довольно проста – на Бали очень жесткая вода, поэтому необходимо ставить фильтры в душе.

Ужасная неприятность вдохновила Холли на открытие собственного бизнеса – производство фильтров для душа. Сейчас девушка смогла заново отрастить свои волосы и переехала жить на Бали, где теперь не теряет пряди, потому что начала фильтровать воду.