Сучасні головні убори настільки стильні, що кожну одиницю хочеться додати до свого гардероба, пише Lady 24. Деякі речі стали фаворитами дизайнерів, оскільки вони презентують їх чи не кожного сезону, а деякі настільки полюбили модниці, що не можуть без них обійтися.

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Пропонуємо разом дізнатися, які ж головні убори є популярними цієї осені та чому саме на них варто звернути свою увагу.

Шапка біні

Така шапка – ідеальний варіант на холодну осінь, коли на вулиці вже може спостерігатися мінусова температура. Шапки біні актуальні завжди завдяки тому, що ідеально вписуються в різноманітні стилі. Головний убір вдало поєднується з бомберами, пуховиками, дублянками та навіть елегантним довгим пальтом.



Красиві головні убори на осінь 2024 / Фото Pinterest

Берет

Цей головний убір підійде всім, хто любить класику чи французький стиль. Берет найкраще поєднується з пальтом. Він може бути класичного чорного, кремового чи коричневого кольору, однак яскраві варіанти також вдало впишуться в гардероб.



Стильні головні убори на осінь 2024 / Фото Pinterest

Панама

У листопаді довершуйте образи панамою з теплої тканини чи шкіри, хутряні підходять більше для зимової пори, втім в морозяну погоду ними також можна сміливо доповнювати образи. Панама має гарний вигляд з пуховиками, втім модниці чудово довершують нею свої пальта.



Красиві головні убори на осінь 2024 / Фото Pinterest

Балаклава

Дівчатам, які хочуть виділитися з натовпу, варто обирати для себе балаклаву. Вона найкраще поєднується з пуховиками та масивними черевиками челсі. Попри те, що цей головний убір дещо незвичний, він чудово захищає голову, вуха та шию від холоду.



Стильні головні убори на осінь 2024 / Фото Pinterest

Капелюхи

Бездоганний аутфіт можна створити завдяки капелюху. Модель федора є найпопулярнішою та чудово стилізується з пальтом міді- чи максідовжини. У палітрі кольорів знайдуться капелюхи на будь-який смак, однак радимо робити ставку на базові відтінки.



Красиві головні убори на осінь 2024 / Фото Pinterest

Бейсболки

Кепки ми більше звикли носити в літню пору, втім навіть восени без них складно уявити стильні образи. Довершуйте кепкою дуту кутку та дублянку в поєднанні з челсі чи черевиками на шнурівках.



Стильні головні убори на осінь 2024 / Фото Pinterest

Усі ці головні убори є такою собі базою, яка не втрачає популярності крізь роки. До свого гардероба ви можете додавати не лише одну річ, а одразу всі варіанти, щоб у вас було широке поле для різноманітних стилізацій.