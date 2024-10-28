Шапка, берети та панами: які головні убори носити в листопаді

Листопад є доволі холодним місяцем, тому верхній одяг вже обов’язково треба доповнювати головними уборами. Як завжди, їхнє різноманіття дозволить підібрати окрему річ до кожного вбрання.

Сучасні головні убори настільки стильні, що кожну одиницю хочеться додати до свого гардероба, пише Lady 24. Деякі речі стали фаворитами дизайнерів, оскільки вони презентують їх чи не кожного сезону, а деякі настільки полюбили модниці, що не можуть без них обійтися.

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Пропонуємо разом дізнатися, які ж головні убори є популярними цієї осені та чому саме на них варто звернути свою увагу.

Шапка біні

Така шапка – ідеальний варіант на холодну осінь, коли на вулиці вже може спостерігатися мінусова температура. Шапки біні актуальні завжди завдяки тому, що ідеально вписуються в різноманітні стилі. Головний убір вдало поєднується з бомберами, пуховиками, дублянками та навіть елегантним довгим пальтом.



Красиві головні убори на осінь 2024 / Фото Pinterest

Берет

Цей головний убір підійде всім, хто любить класику чи французький стиль. Берет найкраще поєднується з пальтом. Він може бути класичного чорного, кремового чи коричневого кольору, однак яскраві варіанти також вдало впишуться в гардероб.



Стильні головні убори на осінь 2024 / Фото Pinterest

Панама

У листопаді довершуйте образи панамою з теплої тканини чи шкіри, хутряні підходять більше для зимової пори, втім в морозяну погоду ними також можна сміливо доповнювати образи. Панама має гарний вигляд з пуховиками, втім модниці чудово довершують нею свої пальта.



Красиві головні убори на осінь 2024 / Фото Pinterest

Балаклава

Дівчатам, які хочуть виділитися з натовпу, варто обирати для себе балаклаву. Вона найкраще поєднується з пуховиками та масивними черевиками челсі. Попри те, що цей головний убір дещо незвичний, він чудово захищає голову, вуха та шию від холоду.



Стильні головні убори на осінь 2024 / Фото Pinterest

Капелюхи

Бездоганний аутфіт можна створити завдяки капелюху. Модель федора є найпопулярнішою та чудово стилізується з пальтом міді- чи максідовжини. У палітрі кольорів знайдуться капелюхи на будь-який смак, однак радимо робити ставку на базові відтінки.



Красиві головні убори на осінь 2024 / Фото Pinterest

Бейсболки

Кепки ми більше звикли носити в літню пору, втім навіть восени без них складно уявити стильні образи. Довершуйте кепкою дуту кутку та дублянку в поєднанні з челсі чи черевиками на шнурівках.



Стильні головні убори на осінь 2024 / Фото Pinterest

Усі ці головні убори є такою собі базою, яка не втрачає популярності крізь роки. До свого гардероба ви можете додавати не лише одну річ, а одразу всі варіанти, щоб у вас було широке поле для різноманітних стилізацій.