Чим замінити шапку взимку: топ-3 найцікавіші варіанти

Шапка – це найпопулярніший елемент головного убору на зимову пору. Безумовно, вона є актуальною й ніколи не вийде з моди, однак часом шапка набридає, тож рекомендуємо її замінити на цікавіші речі, які пасуватимуть до будь-яких зимових речей.

Ті дівчата, які хочуть замінити шапку на щось цікавіше й красивіше, можуть звернути увагу на кілька варіантів, які будуть в моді цієї зими, пише 24 Канал. Це стильні та практичні головні убори, які додадуть образам кращого вигляду.

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Панама

Хутряна чи пухнаста панама – ідеальний вибір для зими. Вона захистить голову від холоду та снігу й чудово доповнить шубу, пальто чи дублянку. Панама збереже укладку й забезпечить вам елегантний та затишний вигляд.



Стильні головні убори на зиму / Фото Pinterest

Тепла пов’язка

Не бійтеся носити теплу пов’язку, оскільки вона здатна зігрівати вуха й зберігати зачіску. Її можна носити з хвостом, пучком чи косою. З таким головним убором можна створити безліч цікавих зачісок.



Стильні головні убори на зиму / Фото Pinterest

Шапка-вушанка

Серед модниць шапка-вушанка здобуває кожного сезону все більшу популярність. Цю модель часто носять фешіоніста й підкреслюють такою шапкою свої настильніші образи.



Стильні головні убори на зиму / Фото Pinterest

Окрім того, взимку можна носити берети, пухнасті навушники та навіть капелюх, який ідеально поєднується із пальтом.