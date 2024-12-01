Те девушки, которые хотят заменить шапку на что-то интереснее и красивее, могут обратить внимание на несколько вариантов, которые будут в моде этой зимой, пишет 24 Канал. Это стильные и практичные головные уборы, которые придадут образам лучший вид.

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Панама

Меховая или пушистая панама – идеальный выбор для зимы. Она защитит голову от холода и снега и прекрасно дополнит шубу, пальто или дубленку. Панама сохранит укладку и обеспечит вам элегантный и уютный вид.



Стильные головные уборы на зиму / Фото Pinterest

Теплая повязка

Не бойтесь носить теплую повязку, поскольку она способна согревать уши и сохранять прическу. Ее можно носить с хвостом, пучком или косой. С таким головным убором можно создать множество интересных причесок.



Стильные головные уборы на зиму / Фото Pinterest

Шапка-ушанка

Среди модниц шапка-ушанка приобретает каждый сезон все большую популярность. Эту модель часто носят фешиониста и подчеркивают такой шапкой свои настильные образы.



Стильные головные уборы на зиму / Фото Pinterest

Кроме того, зимой можно носить береты, пушистые наушники и даже шляпу, которая идеально сочетается с пальто.