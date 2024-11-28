Астрологи постоянно акцентируют на том, что фазы Луны имеют влияние на нашу жизнь, поэтому обходить их не стоит, пишет 24 Канал. В декабре мы делаем больше всего покупок для себя и своих родных, поэтому рекомендуем присмотреться к датам, которые помогут вам определить дни для лучшего капиталовложения ваших денег.

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Календарь покупок на декабрь 2024

Если верить календарю, то покупки совершенные в определенный день будут удачными и дольше прослужат, а вот в неблагоприятные дни надо ограничить себя от расходования средств, поскольку вещи быстро потеряют свою актуальность.

Чтобы быть довольными от покупок для себя или родных, советуем сделать их в определенные дни. Для этого вам придется обратить внимание на фазы Луны, чтобы понять период, который является удачным для покупок и период, когда от покупок лучше отказаться, чтобы не потратить зря деньги.

Новолуние – 1 и 31 декабря;

– 1 и 31 декабря; Растущая Луна – со 2 по 14 декабря;

– со 2 по 14 декабря; Полнолуние – 15 декабря;

– 15 декабря; Убывающая Луна – с 16 по 30 декабря.

Лучше всего совершать покупки в Растущая Луна. Этот период дарит положительные эмоции, поэтому вы точно будете довольны покупками. Кроме того, в это время не только полезно покупать подарки, но и принимать их. Астрологи говорят, что эта фаза Луны принесет вам много сюрпризов от родных и близких людей.

Покупать можно в это время различную одежду, косметику, бытовые приборы. Также можете в этот период можете не бояться скидок и смело покупать все, что попадется вам на глаза.



В декабре покупки стоит совершать по лунному календарю / Фото Pexels

А вот с наступлением Полнолуния надо проявить осторожность. Не советуем 15 декабря тратить средства на дорогие вещи, потому что прослужат они вам совсем мало времени. В этот день лучше отложить любые покупки. Астрологи отмечают, что в Полнолуние совершаются импульсивные покупки, о которых можно впоследствии пожалеть.

Также следует проявить осторожность в период Убывающей Луны. В это время нам хочется купить много лишних вещей, но на самом деле они будут ненужными. Лучше перенесите покупки на другие дни, чтобы быть уверенными в том, что они вам долго прослужат.

Совершать покупки можно в фазе Угасающей Луны. Покупать можно все, что вам захочется. Покупки будут удачными, принесут много эмоций, а также радости. Вероятно, дорогой товар вам удастся приобрести со значительной скидкой. В это время даже прогнозируют премию на работе или поступление дополнительных средств.