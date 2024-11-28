Об этих ароматах модницы не перестают говорить, потому что они действительно имеют невероятный запах и влюбляют в себя с первых секунд, пишет 24 Канал. Некоторые духи стали настоящими иконами, которые узнают в любом уголке мира. Они больше всего продаются в магазинах и не теряют популярности.

Обратите внимание 5 духов для женщин на зиму: ароматы, которые влюбляют в себя с первых нот

Аромат является прекрасным завершением образа, поэтому является столь важным, как украшения и аксессуары. Если хотите обновить свою зимнюю парфюмерную коллекцию, советуем сосредоточиться на четырех самых узнаваемых ароматах.

Dolce & Gabbana "L'Imperatrice"

Эти духи подойдут для женщин, которые любят цветочный и сладкий аромат. Парфюм был выпущен еще в 2009 году, но до сих пор не теряет своей популярности. Верхние ноты парфюма насыщенные киви, ревинем и розовым перцем. Средние ноты состоят из арбуза, цикламена и жасмина, а ноты базы – это дерево лимона, мускус и сандал.



Духи, которые обожают женщины / Фото Pinterest

Gucci "Bloom"

Начальная нота представлена из нежной туберозы, которая имеет изысканный запах. Сердце парфюма насыщенное жасмином и самбаком, а за бархатный шлейф отвечает корень ириса. Аромат подойдет для тех женщин, которые любят выразительный и насыщенный запах цветочного букета.



Духи, которые обожают женщины / Фото Pinterest

Lancôme "La Vie Est Belle"

Лучшие парфюмеры Франции соединили аристократический ирис с нотами пралине и ванили. Начальные ноты открывают запах черной смородины и спелой груши. Далее раскрывается аромат ириса с акцентами жасмина и цветков апельсина, а финальную часть закрывает сладкое пралине с пудровой ванилью и пачули.



Духи, которые обожают женщины / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent "Black Opium"

Этот парфюм известен многим женщинам. Он состоит из сладкой смеси кофе и ванили. Верхние ноты аромата состоят из итальянской сливы, кориандра, цитруса, перца, мандарина, гвоздики и бергамота. Сердце парфюма наполнено жасмином, ландышами, персиком и розами. Базовые ноты закрывает сандал, амбра и корица. Одного нажатия будет достаточно, чтобы парфюм продержался весь день.



Духи, которые обожают женщины / Фото Pinterest