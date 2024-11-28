Про ці аромати модниці не перестають говорити, бо вони справді мають неймовірний запах та закохують в себе з перших секунд, пише 24 Канал. Деякі парфуми стали справжніми іконами, які впізнають в будь-якому куточку світу. Вони найбільше продаються в магазинах та не втрачають популярності.

Зверніть увагу 5 парфумів для жінок на зиму: аромати, які закохують в себе з перших нот

Аромат є чудовим довершенням образу, тож є настільки важливим, як прикраси та аксесуари. Якщо хочете оновити свою зимову парфумерну колекцію, радимо зосередитися на чотирьох найвпізнаваніших ароматах.

Dolce & Gabbana "L'Imperatrice"

Ці парфуми підійдуть для жінок, які люблять квітковий та солодкий аромат. Парфум був випущений ще у 2009 році, але досі не втрачає своєї популярності. Верхні ноти парфуму насичені ківі, ревінем та рожевим перцем. Середні ноти складаються з кавуна, цикламену та жасмину, а ноти бази – це дерево лимона, мускус та сандал.



Парфуми, які обожнюють жінки / Фото Pinterest

Gucci "Bloom"

Початкова нота представлена з ніжної туберози, яка має вишуканий запах. Серце парфуму насичене жасмином й самбаком, а за оксамитовий шлейф відповідає корінь ірису. Аромат підійде для тих жінок, які люблять виразний та насичений запах квіткового букета.



Парфуми, які обожнюють жінки / Фото Pinterest

Lancôme "La Vie Est Belle"

Кращі парфумери Франції поєднали аристократичний ірис з нотами праліне та ванілі. Початкові ноти відкривають запах чорної смородини та стиглої груші. Далі розкривається аромат іриса з акцентами жасмину та квіток апельсина, а фінальну частину закриває солодке праліне з пудровою ваніллю та пачулі.



Парфуми, які обожнюють жінки / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent "Black Opium"

Цей парфум відомий багатьом жінкам. Він складається із солодкої суміші кави та ванілі. Верхні ноти аромату складаються з італійської сливи, коріандру, цитрусу, перцю, мандарини, гвоздики та бергамоту. Серце парфуму наповнене жасмином, конваліями, персиком і трояндами. Базові ноти закриває сандал, амбра та кориця. Одного натискання буде достатньо, щоб парфум протримався увесь день.



Парфуми, які обожнюють жінки / Фото Pinterest