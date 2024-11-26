Некоторые духи уже успели завоевать внимание и сердца поклонников изысканных ароматов, пишет 24 Канал. Запахи этих духов несколько отличаются от летних, поэтому их идеально покупать именно в холодное время года.

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Chanel №19

Этот классический аромат имеет тонкие, но достаточно выразительные ноты. Запах состоит из бергамота, ириса, розы, нарцисса и ландыша. А вот дополняет аромат дубовый мох, ветивер, кожа и сандал, которые идеально подходят для зимней поры.



Роскошные ароматы духов на зиму / Фото Pinterest

Van Cleef and Arpels The Amara

Этот аромат подойдет для женщин, которые любят чай с лимоном и мятой. В верхних нотах аромата чувствуются аккорды чая, бергамота, мяты и розового перца. Ноты сердца раскрываются розой и душистым горошком, а базовые ноты включают белый мускус, кедр и кашмеран. Этот парфюм подходит для элегантных и серьезно настроенных женщин.



Духи на зиму 2025 / Фото Pinterest

Moschino Toy 2 Pearl

Этот парфюм подходит для женщин и даже мужчин. Верхние ноты состоят из лимона, сорбета и орегано. Далее запах раскрывает песок, фрезия и жасмин, а базовыми являются мускус, кипарис и ветивер.



Роскошные ароматы духов на зиму / Фото Pinterest

Comme des Garcons Black Pepper

Это один из лучших ароматов на зиму. Он идеально раскрывается в холодную или морозную погоду. Аромат содержит насыщенный мускус, зерна теплого, сухого черного перца, которые растворяются в кедре. Парфюм также относится к унисексу и подойдет женщине и мужчине.



Духи на зиму 2025 / Фото Pinterest

Holy Neroli от Montale

Этот цветочный аромат имеет определенную горчинку, поэтому станет идеальной покупкой на зиму. Верхние ноты состоят из апельсина и сицилийского бергамота. Далее раскрывается цвет тунисского апельсина, болгарской розы и кедра, а завершает аромат ванильный сахар, амбра и мускус.



Роскошные ароматы духов на зиму / Фото Pinterest