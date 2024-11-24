Дорогими женские духи делает аромат, который подчеркивает статус и элегантность, пишет 24 Канал. Эти духи используют женщины, которые заботятся о собственной репутации. Они могут быть несколько привычными и не нравиться многим, однако большинство скажет, что перед ними устоять невозможно.

Читайте также 6 парфюмов, которые лучше всего продаются в магазинах: почему они такие особенные

Kirke от Tiziana Terenzi

Этот аромат является унисексом, поэтому одинаково подойдет для мужчин и женщин. Композиция аромата является многогранной, поэтому сочетает в себе сладость фруктов, кислинку ягод и пряные ноты.

Раскрывает аромат фруктовое плато из маракуйи, персика, груши, малины и листьев черной смородины. Все это обрамлено запахом теплого песка. Сердце композиции раскрывается тонким запахом ландыша, а за чувственный шлейф отвечает сандал, ваниль и мускус.



Ароматы, которые выбирают богатые женщины / Фото Pinterest

Baccarat Rouge 540 от Maison Francis Kurkdjian

Парфюм для многих может показаться резким, поскольку подходит не всем. В нем сочетаются ноты амбры, жасмина и кедра. Запах покоряет своей дороговизной, поэтому шлейф точно не оставит никого равнодушным.



Ароматы, которые выбирают богатые женщины / Фото Pinterest

Lost Cherry от Tom Ford

Часто "богатыми" духами называют вишневый аромат от Тома Форда. Парфюм имеет запах натуральной вкусной вишни с цветочным привкусом. Аромат имеет запах простой и спелой вишни, однако стойкость и шлейф не оставит никого равнодушным.



Ароматы, которые выбирают богатые женщины / Фото Pinterest

Дорогими духи делает высокое качество ингредиентов – это натуральные масла и редкие компоненты (амбра или ирис) и устойчивость многослойных композиций, которая постепенно раскрывается. Богатые женщины выбирают те духи, которые подчеркивают их статус.