Дорогими жіночі парфуми робить аромат, який підкреслює статус та елегантність, пише 24 Канал. Ці парфуми використовують жінки, які дбають про власну репутацію. Вони можуть бути дещо звичними й не подобатися багатьом, однак більшість скаже, що перед ними встояти неможливо.

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Kirke від Tiziana Terenzi

Цей аромат є унісексом, тож однаково підійде для чоловіків та жінок. Композиція аромату є багатогранною, тож поєднує в собі солодкість фруктів, кислинку ягід та пряні ноти.

Розкриває аромат фруктове плато з маракуї, персика, груші, малини та листя чорної смородини. Все це обрамлене запахом теплого піска. Серце композиції розкривається тонким запахом конвалії, а за чуттєвий шлейф відповідає сандал, ваніль та мускус.



Аромати, які обирають багаті жінки / Фото Pinterest

Baccarat Rouge 540 від Maison Francis Kurkdjian

Парфум для багатьох може видатися різким, оскільки підходить не всім. У ньому поєднуються ноти амбри, жасмину та кедра. Запах підкорює своєю дорожнечою, тож шлейф точно не залишить нікого байдужим.



Аромати, які обирають багаті жінки / Фото Pinterest

Lost Cherry від Tom Ford

Часто "багатими" парфумами називають вишневий аромат від Тома Форда. Парфум має запах натуральної смачної вишні з квітковим присмаком. Аромат має запах простої та стиглої вишні, однак стійкість та шлейф не залишить нікого байдужим.



Аромати, які обирають багаті жінки / Фото Pinterest

Дорогими парфуми робить висока якість інгредієнтів – це натуральні олії та рідкісні компоненти (амбра чи ірис) та стійкість багатошарових композицій, яка поступово розкривається. Багаті жінки обирають ті парфуми, які підкреслюють їхній статус.