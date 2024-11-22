Є кілька жіночих ароматів, які вже стали бестселерами й ніколи не старіють, пише 24 Канал. Досі вони підкорюють серця жінок й дуже подобаються чоловікам. Їх навіть можна назвати сучасною класикою, оскільки вони стали незамінними для багатьох.
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Tiziana Terenzi, Kirke
Початкові ноти цього парфуму оповиті ягідними акордами малини і трав’яним ароматом листя чорної смородини. Доповнюють його екзотичні відтінки маракуї та персика. Далі парфум розкривається нотами конвалії, відтінками ванілі перетікаючи у фінальний запах з мускусу, пачулі та сандалу.
Парфуми, які найбільше купляють / Фото Pinterest
La Vie Est Belle, Lancôme
Цей парфум радять купувати всім дівчатам та жінкам, оскільки він оповитий неймовірним ароматом. Ноти наповнені ірисом, пачулі та праліне, які закохають в себе з першого вдиху.
Улюблені парфуми жінок / Фото Pinterest
Euphoria, Calvin Klein
Цей звабливий аромат поєднує в собі безліч екзотичних квітів, тож чудово підійде жінкам, які люблять солодкі запахи, які нагадують безтурботний літній період.
Парфуми, які найбільше купляють / Фото Pinterest
Black Opium, Yves Saint Laurent
Люксовий аромат залишає за собою дуже помітний шлейф, тож в ці парфуми неможливо не закохатися. Основу складає міцна кава з мигдалем, далі в додаткових нотах відчувається жасмин, кедр та запах деревини, який подекуди може здаватися навіть важким, однак безліч дівчат обожнюють ці парфуми.
Улюблені парфуми жінок / Фото Pinterest
Good Girl, Carolina Herrera
Дизайн цих парфумів є впізнаваним завдяки флакону у вигляді туфельки. Аромат поєднує в собі солодкі та пряні ноти й ідеально підходить для вечірнього виходу.
Парфуми, які найбільше купляють / Фото Pinterest
Versace, Bright Crystal
Ці парфуми з’явилися ще в далекому 2006 році й стали улюбленими для багатьох жінок. Аромат сповнений півонією, лотосом, магнолією в поєднанні з мускусом. Далі розкривається фруктово-квіткова композиція, яка зачаровує всіх неймовірним запахом.
Улюблені парфуми жінок / Фото Pinterest