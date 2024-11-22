Є кілька жіночих ароматів, які вже стали бестселерами й ніколи не старіють, пише 24 Канал. Досі вони підкорюють серця жінок й дуже подобаються чоловікам. Їх навіть можна назвати сучасною класикою, оскільки вони стали незамінними для багатьох.

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Tiziana Terenzi, Kirke

Початкові ноти цього парфуму оповиті ягідними акордами малини і трав’яним ароматом листя чорної смородини. Доповнюють його екзотичні відтінки маракуї та персика. Далі парфум розкривається нотами конвалії, відтінками ванілі перетікаючи у фінальний запах з мускусу, пачулі та сандалу.



Парфуми, які найбільше купляють / Фото Pinterest

La Vie Est Belle, Lancôme

Цей парфум радять купувати всім дівчатам та жінкам, оскільки він оповитий неймовірним ароматом. Ноти наповнені ірисом, пачулі та праліне, які закохають в себе з першого вдиху.



Улюблені парфуми жінок / Фото Pinterest

Euphoria, Calvin Klein

Цей звабливий аромат поєднує в собі безліч екзотичних квітів, тож чудово підійде жінкам, які люблять солодкі запахи, які нагадують безтурботний літній період.



Парфуми, які найбільше купляють / Фото Pinterest

Black Opium, Yves Saint Laurent

Люксовий аромат залишає за собою дуже помітний шлейф, тож в ці парфуми неможливо не закохатися. Основу складає міцна кава з мигдалем, далі в додаткових нотах відчувається жасмин, кедр та запах деревини, який подекуди може здаватися навіть важким, однак безліч дівчат обожнюють ці парфуми.

Улюблені парфуми жінок / Фото Pinterest

Good Girl, Carolina Herrera

Дизайн цих парфумів є впізнаваним завдяки флакону у вигляді туфельки. Аромат поєднує в собі солодкі та пряні ноти й ідеально підходить для вечірнього виходу.



Парфуми, які найбільше купляють / Фото Pinterest

Versace, Bright Crystal

Ці парфуми з’явилися ще в далекому 2006 році й стали улюбленими для багатьох жінок. Аромат сповнений півонією, лотосом, магнолією в поєднанні з мускусом. Далі розкривається фруктово-квіткова композиція, яка зачаровує всіх неймовірним запахом.



Улюблені парфуми жінок / Фото Pinterest