Багатьом жінкам підібрати для себе аромат не просто, оскільки величезний спектр брендів та парфумів може швидко заплутати, пише 24 Канал. Та якщо вам хочеться додати до своєї колекції аромат, який сподобається бойфренду чи чоловіку, то рекомендуємо звернути увагу на кілька варіантів, які є до вподоби сильній половині статі.

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Парфум – це важливий елемент, який здатен зваблювати. Існує кілька ароматів, які приваблюють чоловіків набагато більше, ніж будь-які інші. Певні парфуми здатні посилювати сексуальну привабливість жінки, тож неабияк їм подобаються.

J'adore Christian Dior

Цей парфум наповнений квітково-фруктовим ароматом та з першого вдиху налаштовує на романтичний настрій. Парфум має верхні фруктові ноти персика, мандарину, дині та груші. Доповнює їх екзотична магнолія, жасмин, конвалія, троянда, орхідеї та фіалки. Ці парфуми настільки квіткові, що просто жоден чоловік не зможе перед ними встояти.



Ніжні аромати, які люблять чоловіки / Фото Pinterest

Armand Basi In Red

Аромат цього парфуму унікальний, наповнений квітковими та деревними запахами. Armand Basi In Red складається із запаху бергамоту, імбиру, кардамону та мандарину. Далі відчуваються відблиски жасмину, листя фіалки, троянди та лілії, а кінцеві ноти наповнені мускусом та дубовим мохом.



Витончені аромати, які люблять чоловіки / Фото Pinterest

Paco Rabanne Olympéa

Структурою цих парфумів є солодкі нотки ванілі та білих квітів, а також пудрово-деревна основа. Вони досить прості у складниках, але здатні спокусити чоловіків неймовірно приємним ароматом.



Ніжні аромати, які люблять чоловіки / Фото Pinterest

Crystal Noir від Versace

Витончений аромат підходить для жінок, які знають собі ціну. У ньому поєднуються ноти кардамону, півонії, туберози, мускусу та жасмину. Парфум є пряним та водночас солодким завдяки кокосу та амбрі. Цей аромат ідеально підходить для вечірніх побачень з галантним чоловіком.



Витончені аромати, які люблять чоловіки / Фото Pinterest

Аромат Si Giorgio Armani

Цей аромат багатогранний. У ньому є терпкість та витонченість. Він складається з листя смородини, фрезії, троянди, ванілі, пачулі, деревних нот та аброксану.



Ніжні аромати, які люблять чоловіки / Фото Pinterest