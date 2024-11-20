Многим женщинам подобрать для себя аромат не просто, поскольку огромный спектр брендов и парфюмов может быстро запутать, пишет 24 Канал. Но если вам хочется добавить в свою коллекцию аромат, который понравится бойфренду или мужчине, то рекомендуем обратить внимание на несколько вариантов, которые нравятся сильной половине пола.

Читайте также Волшебные и обольстительные: 3 аромата осени с невероятным шлейфом

Парфюм – это важный элемент, который способен обольщать. Существует несколько ароматов, которые привлекают мужчин гораздо больше, чем любые другие. Определенные духи способны усиливать сексуальную привлекательность женщины, поэтому изрядно им нравятся.

J'adore Christian Dior

Этот парфюм наполнен цветочно-фруктовым ароматом и с первого вдоха настраивает на романтическое настроение. Парфюм имеет верхние фруктовые ноты персика, мандарина, дыни и груши. Дополняет их экзотическая магнолия, жасмин, ландыш, роза, орхидеи и фиалки. Эти духи настолько цветочные, что просто ни один мужчина не сможет перед ними устоять.



Нежные ароматы, которые любят мужчины / Фото Pinterest

Armand Basi In Red

Аромат этого парфюма уникальный, наполнен цветочными и древесными запахами. Armand Basi In Red состоит из запаха бергамота, имбиря, кардамона и мандарина. Далее чувствуются отблески жасмина, листьев фиалки, розы и лилии, а конечные ноты наполнены мускусом и дубовым мхом.



Утонченные ароматы, которые любят мужчины / Фото Pinterest

Paco Rabanne Olympéa

Структурой этих духов являются сладкие нотки ванили и белых цветов, а также пудрово-древесная основа. Они достаточно просты в составляющих, но способны соблазнить мужчин невероятно приятным ароматом.



Нежные ароматы, которые любят мужчины / Фото Pinterest

Crystal Noir от Versace

Утонченный аромат подходит для женщин, которые знают себе цену. В нем сочетаются ноты кардамона, пиона, туберозы, мускуса и жасмина. Парфюм является пряным и одновременно сладким благодаря кокосу и амбре. Этот аромат идеально подходит для вечерних свиданий с галантным мужчиной.



Изящные ароматы, которые любят мужчины / Фото Pinterest

Аромат Si Giorgio Armani

Этот аромат многогранный. В нем есть терпкость и утонченность. Он состоит из листьев смородины, фрезии, розы, ванили, пачули, древесных нот и аброксана.



Нежные ароматы, которые любят мужчины / Фото Pinterest