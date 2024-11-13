С наступлением холодного сезона, духи приобретают определенную выраженность и многогранность, пишет 24 Канал со ссылкой на Harpers Bazaar. С помощью духов можно подчеркнуть индивидуальность, обратив внимание на ароматные композиции, которые имеют выразительные аккорды.

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Парфюмеры выделили 3 замечательных аромата, которые удачно дополнят осенние образы и прекрасно подойдут для зимнего использования.

Hermès, Barénia

Этот аромат создала известный парфюмер Крисан Нажель. Шлейф наполнен шипровым ароматом, раскрывая цветочный аккорд лилий с сочетанием ягодных вкраплений. Древесные аккорды придают некой дерзости, а подчеркивают парфюм ноты пачули.



Роскошные осенние ароматы / Фото Pinterest

Bibliothèque de Parfum, Leather Bliss

Этот соблазнительный аромат влюбит в себя всех женщин и мужчин. Многие ценители этого парфюма говорят, что аромат покоряет раз и навсегда. Он обрамлен ванилью, томатными листьями, мускатным шалфеем, корнями ириса, мускуса и сандала.



Безупречные осенние ароматы / Фото Pinterest

Givenchy, L'Interdit Absolu

Новая версия культового аромата поражает контрастным сочетанием белых цветов и аккорда табака и белых цветов. Такой парфюм запомнится надолго и спутать его невозможно ни с чем. Этот аромат подойдет всем, кто любит выражать собственную особенность.



Роскошные осенние ароматы / Фото Pinterest