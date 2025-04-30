Як збільшити губи за допомогою макіяжу: лайфхак від візажистки Гейлі Бібер

Дівчата завжди черпають натхнення в модних інфлюенсерів задля створення красивого образу, зачіски чи макіяжу. Нерідко модниці навіть хочуть аналогічно повторити вигляд від А до Я. Стилісти дали цікавий гайд, як зробити пухкі губи, як у зірок.

Візажистка Мері Філліпс є справжньою гуру макіяжу серед знаменитостей, пише 24 Канал з посиланням на Grazia Magazine. Вона постійно робить макіяж Дженніфер Лопес, Гейлі Бібер чи Кендалл Дженнер.

Читайте також Як за допомогою макіяжу зробити тонкий ніс: неймовірний трюк контурингу

Як зробити пухкі губи, як у Гейлі Бібер

У дружини Джастіна Бібера є фірмова фішка – скульптура шкіра, об’ємні губи й невидимий контур для очей, які давно вважаються еталонними.

Мері не лише залюбки підкреслює красу знаменитостей, але й залюбки ділиться секретами макіяжу у своєму інстаграмі. Нещодавно вона розповіла про свій авторський метод контурингу, в якому показала, як тональні засоби наносяться після скульптурування обличчя, а згодом розповіла про техніку для створення окресленого контуру губ.

Як збільшити губи за допомогою макіяжу

Потрібно почати з куточків губ й малювати за межами природного контуру. Треба триматися максимально близько природної лінії й лише трохи все подовжити зверху й внизу губ.

Зверніть увагу, що є певні помилки, через які шкіра може старіти швидше свого часу. Що варто додавати до щоденного догляду, а від чого варто відмовитися – читайте в нашому матеріалі.

Далі візажистка акцентує увагу на ямці Купідона, слідуючи її природній формі, однак легенько її піднімає. Після цього вона бере м’який пензлик й розтушовує все, щоб прибрати різкі лінії. Вже наостанок використовує консилер та маленький пензлик й акуратно підчищає контур. Її фінальний штрих – це блиск для губ, щоб результат виглядав досить натурально.

Ідеальний варіант для створення пухких губ: дивіться відео