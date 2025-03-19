Як виглядає найпопулярніша стрижка весни – вона здивує багатьох

Різні варіації стрижки боб вже багато років залишаються актуальними незалежно від сезону, втім цієї весни в моду входить хлопчачий боб. Така зачіска може бути дещо незвичною, особливо для дівчат, які люблять довге волосся.

Весною завжди хочеться додати змін у свій образ, тому радимо розпочати із зачіски, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. З цією стрижкою час укладання зведеться до мінімуму. Стилісти зазначають, що хлопчачий боб не потребує багато догляду й зусиль на створення салонної зачіски.

Читайте також Універсальна трендова зачіска з якою ви виглядатимете стильно цілий день: вона підійде всім

Хлопчачий боб – хіт весни

Вам може здаватися, що така стрижка пасує одиницям, але її можуть приміряти всі. Незалежно від стилю чи форми обличчя – довгий, короткий, прямий чи французький боб підійде всім. Найкраще використовувати хлопчачий боб дівчатам з андрогінним типом, чи тим, хто любить стрижку боб.

Попри те, що зачіска має дещо чоловічий характер, вона все одно залишається ніжною. Головною рисою стрижки є обстрижена потилиця. Останнім часом таку коротку стрижку почали носити Емма Коррін та Кайя Гербер.

Такий боб набагато легше укладати, ніж класичний. Стрижка характеризується об’ємом та невимушеним рухом пасм. Волосся навіть не обов’язково сушити. Можна дати йому висохнути природним шляхом, щоб воно отримало цікавий ефект.

Для тих, хто все ж таки наважиться на цю стрижку, перукарю варто наголосити на кількох важливих моментах.

Зверніть увагу, раніше ми розповідали про найпопулярніші стрижки боб, які люблять більшість дівчат та знаменитостей. Прочитати про них можна в матеріалі.

Довжина

Вона повинна коливатися між нижньою частиною вух та підборіддям, але не має виходити за лінію щелепи.

Форма

Боб стрижеться рівномірно з боків та з потилиці. Спереду пасма можна підстригти, щоб обрамити обличчя й лишити волосся вільним так, щоб воно м’яко торкалося вилиць.

Проділ

Типовий хлопчачий боб має проділ посередині, втім гарно виглядає і боковий. Тут тип проділу залежатиме лише від ваших вподобань.