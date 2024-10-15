Боб спокусила знаменитостей у всьому світі, пише Vogue. Коротко підстригли своє волосся Гейлі Бібер, Джіджі Хадід, Сідні Свіні та багато інших. Прибрана довжина здатна освіжити кінчики та створити радикальну зміну образу.

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Princess боб

Такий розкішний боб здатен бездоганно підкреслити образ завдяки випрямленій об’ємній укладці як у Марії Олімпії – принцесі Греції та Данії.

Італійський боб

Середземноморський боб – це довша та спокійна версія стрижки. Зачіска вимагає прикореневого об’єму та чудово виглядає з боковим проділом. Щоб уникнути вишуканості, таку зачіску радять укладати пальцями.

Емо-боб

Така зачіска нагадує готичний образ – це суперпряме волосся, розділене чистим проділом зі структурованим, гладким виглядом.

Mob bob

У певний період в моду увійшла вірусна естетика "дружини мафіозі", яка залишила свій слід на зачісках. Таке волосся має характерні класичні хвильки та боковий проділ.

Мікробоб

Ця стрижка є доволі ризикованою через мікродовжину, однак виглядає така зачіска привабливо та елегантно. Однак треба розуміти, що навіть така коротка стрижка потребуватиме більше догляду.

Шеггі боб

Ця зачіска має мати недбалий вигляд. Для її створення вимагається багатошарова техніка стрижки та чубчика-шторки.

Гладкий боб

Це один з найпростіших варіантів стрижки боб, оскільки вимагає максимальної природності волосся. Гладкий боб не підійде дівчатам з пористим волоссям, оскільки кінчики мають бути зволожені та рухливі.