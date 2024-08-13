Що розповідає хлопчик та чому він переконаний, що є перевтіленням померлої ще у 1997 році принцеси Уельської Діани, читайте далі.

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Чому маленький хлопчик вважає себе принцесою Діаною

Маленький хлопчик шокував свою родину, заявивши, що він реінкарнація принцеси Діани. Біллі усвідомив це, побачивши фотографію королівської особи.

Батько дитини, Девід Кемпбелл, розповідає, що син почав називати себе Леді Ді, коли йому було два роки. Це почалося, коли його дружині Лізі надіслали листівку з Діаною і Біллі її побачив.

Дивіться! Це я, коли я була принцесою,

– сказав тоді хлопчик, вказуючи на знімок.

Його батьки додають, що ще дивнішим було те, що Біллі, здавалося, також знав про принца Вільяма та принца Гаррі. Девід пригадує, що його син почав говорити про "двох своїх хлопчиків".

Коли його запитали, які хлопчики, він відповів, що його сини,

– розповідає чоловік.

Однак це були ще не всі несподіванки. Девід ділиться, що його син сказав їхньому шотландському другові, що він Діана, і пояснив, що "він ходив до замку в тій країні чудес". Біллі стверджував, що на замку був єдиноріг і сказав, що він називається Балморал.

Єдиноріг – національна тварина Шотландії, і на стінах того замку є єдинороги. Звідки він це знає?,

– дивувався батько хлопця.

Водночас наймоторошніший момент настав, коли Біллі згадав про смерть Діани в Парижі в 1997 році. Після того, як йому показали інше її фото, він сказав: "Одного разу залунали сирени, і я більше не була принцесою".

Батьки хлопчика не розуміють, як він може знати про це. Вони досі не впевнені, чи дійсно хлопчик може бути перевтіленням принцеси та не знають, чи він колись ще буде говорити про ці спогади, особливо у дорослому віці.