Чим дівчина відштовхнула залицяльника та як після цього склалися їхні стосунки, розповідаємо далі.

До теми Ніколи так не робіть: головні помилки на першому побаченні

Як хлопець кинув дівчину посеред побачення

32-річна модель Playboy Вануса Фрейтас зраділа, коли залицяльник запросив її на вечерю у дорогий ресторан у Лондоні. Але побачення швидко завершилось, коли дівчина дістала контейнер з власною їжею.

Я не хотіла відмовлятися від дієти, тому вирішила самостійно поїсти в ресторані. Я думала, що це буде гарна ідея, але він не погодився. Це була середина побачення, коли він встав і пішов. Я не знала, що робити,

– розповідає дівчина.

Вона додає, що суворо дотримується своїх харчових звичок, особливо напередодні зйомок.

Дівчина суворо дотримується дієти: дивіться фото

Не всі розуміють, що іноді у мене бувають ситуації, коли мені потрібно на 100% суворо дотримуватися дієти. Коли у мене є зобов’язання, як, наприклад, фотосесії, я схильна бути більш радикальною,

– пояснює Вануса.

Дівчина ділиться, що пізніше пояснила ситуацію залицяльнику, вибачилась за непорозуміння і їм вдалося знайти спільну мову.

Це було наше перше побачення, і хоча воно почалося не з того місця, нам вдалося це подолати. Відтоді ми ходили на багато інших побачень,

– каже модель.

Вона зауважує, що після цього епізоду стала більш обережною щодо того, як і коли дотримується своїх суворих дієт, однак все ж дівчина залишилась непохитною у своїй відданості здоров’ю.

Вона продовжує займатися фізичною активністю, танцями, їздить на велосипеді, але час від часу дозволяє собі відмовлятися від дієти.