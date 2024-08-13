Дістала сюрприз із сумки: хлопець покинув модель Playboy посеред побачення

Хлопець покинув модель Playboy Ванусу Фрейтас посеред побачення після того, як вона дістала дещо зі своєї сумочки.

Чим дівчина відштовхнула залицяльника та як після цього склалися їхні стосунки, розповідаємо далі.

До теми Ніколи так не робіть: головні помилки на першому побаченні

Як хлопець кинув дівчину посеред побачення

32-річна модель Playboy Вануса Фрейтас зраділа, коли залицяльник запросив її на вечерю у дорогий ресторан у Лондоні. Але побачення швидко завершилось, коли дівчина дістала контейнер з власною їжею.

Я не хотіла відмовлятися від дієти, тому вирішила самостійно поїсти в ресторані. Я думала, що це буде гарна ідея, але він не погодився. Це була середина побачення, коли він встав і пішов. Я не знала, що робити,

– розповідає дівчина.

Вона додає, що суворо дотримується своїх харчових звичок, особливо напередодні зйомок.

Дівчина суворо дотримується дієти: дивіться фото

Не всі розуміють, що іноді у мене бувають ситуації, коли мені потрібно на 100% суворо дотримуватися дієти. Коли у мене є зобов’язання, як, наприклад, фотосесії, я схильна бути більш радикальною,

– пояснює Вануса.

Дівчина ділиться, що пізніше пояснила ситуацію залицяльнику, вибачилась за непорозуміння і їм вдалося знайти спільну мову.

Це було наше перше побачення, і хоча воно почалося не з того місця, нам вдалося це подолати. Відтоді ми ходили на багато інших побачень,

– каже модель.

Вона зауважує, що після цього епізоду стала більш обережною щодо того, як і коли дотримується своїх суворих дієт, однак все ж дівчина залишилась непохитною у своїй відданості здоров’ю.

Вона продовжує займатися фізичною активністю, танцями, їздить на велосипеді, але час від часу дозволяє собі відмовлятися від дієти.