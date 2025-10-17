3 українські холостячки, образами яких надихаються тисячі жінок
- Українські знаменитості Ксенія Мішина, Тіна Кароль та Анна Трінчер надихають своїм стилем численні жінки.
- Ксенія надає перевагу мінімалістичним образам, Тіна експериментує зі своїм стилем, а Анна обирає яскраві та жіночні сукні.
Уже 17 жовтня в Україні стартує довгоочікуваний 14-й сезон романтичного шоу "Холостяк", головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк. Вже сьогодні ввечері глядачі поринуть у нову історію кохання, а поки що пропонуємо звернути увагу на холостячок, які давно захопили не лише своїми життєвими історіями, але й бездоганним стилем.
Українські жінки вміють красиво одягатися й всіляко доводять це своїми образами, пише 24 Канал. Стиль – це вже давно не лише просто одяг, але й спосіб говорити світу про себе. Знамениті зірки Ксенія Мішина, Тіна Кароль та Анна Трінчер надихають шанувальників на створення стильних образів та експериментів з вбранням.
Як одягаються українські холостячки?
Ксенія Мішина
Акторка любить поєднувати вишукані речі з практичним вбранням. Часто вона обирає мінімалістичні силуети, нейтральні кольори чи витончені аксесуари, але завжди додає акцентну деталь, яка робить образ особливим. Базові образи вона доповнює хустиною на голові, а бездоганну сукню – масивним золотистим браслетом.
А ще Ксенія вміє поєднувати класичну строгість з легкою сексуальністю, тож завжди виглядає бездоганно, незалежно від події.
Тіна Кароль
Запальна співачка любить експериментувати в образах, але коли вже знайде щось своє, то довго не відходить від стилю чи зачіски. У її арсеналі аутфітів – вишукані вечірні сукні з вирізами чи ефектні костюми. Тіна Кароль любить підкреслювати індивідуальність, тому завжди підбирає для себе таке вбрання, яке залишається у пам’яті надовго.
Анна Трінчер
Стиль виконавиці Анни Трінчер – яскравий, сучасний та доволі сексуальний. Дівчина дуже любить жіночні сукні, які підкреслюють її струнку талію. У її гардеробі є прості й базові речі, але найчастіше дівчина демонструє прихильникам вишукані сукні.
Хто взяв участь у 14 сезоні "Холостяка"?
Команда "Холостяка" вже розкрила імена кількох учасниць проєкту. Відомо, що поборотися за серце Тараса Цимбалюка прийшла "Міс Україна-2023" Софія Шамія.
У зйомках 14 сезону взяла участь майстриня спорту з легкої атлетики зі стрибків у висоту Ольга Євгенівна. Жінка 20 років була у шлюбі.
На перші вечірці також з'явилась вчителька алгебри та геометрії. Вона заявила, що вже зустрічалась з актором, однак тоді не наважилась проявити ініціативу.
