Уже 17 жовтня в Україні стартує довгоочікуваний 14-й сезон романтичного шоу "Холостяк", головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк. Вже сьогодні ввечері глядачі поринуть у нову історію кохання, а поки що пропонуємо звернути увагу на холостячок, які давно захопили не лише своїми життєвими історіями, але й бездоганним стилем.

Українські жінки вміють красиво одягатися й всіляко доводять це своїми образами, пише 24 Канал. Стиль – це вже давно не лише просто одяг, але й спосіб говорити світу про себе. Знамениті зірки Ксенія Мішина, Тіна Кароль та Анна Трінчер надихають шанувальників на створення стильних образів та експериментів з вбранням.

Як одягаються українські холостячки?

Ксенія Мішина

Акторка любить поєднувати вишукані речі з практичним вбранням. Часто вона обирає мінімалістичні силуети, нейтральні кольори чи витончені аксесуари, але завжди додає акцентну деталь, яка робить образ особливим. Базові образи вона доповнює хустиною на голові, а бездоганну сукню – масивним золотистим браслетом.

А ще Ксенія вміє поєднувати класичну строгість з легкою сексуальністю, тож завжди виглядає бездоганно, незалежно від події.

Тіна Кароль

Запальна співачка любить експериментувати в образах, але коли вже знайде щось своє, то довго не відходить від стилю чи зачіски. У її арсеналі аутфітів – вишукані вечірні сукні з вирізами чи ефектні костюми. Тіна Кароль любить підкреслювати індивідуальність, тому завжди підбирає для себе таке вбрання, яке залишається у пам’яті надовго.

Анна Трінчер

Стиль виконавиці Анни Трінчер – яскравий, сучасний та доволі сексуальний. Дівчина дуже любить жіночні сукні, які підкреслюють її струнку талію. У її гардеробі є прості й базові речі, але найчастіше дівчина демонструє прихильникам вишукані сукні.

Хто взяв участь у 14 сезоні "Холостяка"?